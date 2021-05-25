Україна запускає ринок землі: Шмигаль анонсував стрибок цін / УНІАН

Відкриття ринку землі сприятиме зростанню цін на сільськогосподарські землі в Україні, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Він зазначив, що запуск ринку має відбутися з 1 липня, до цього часу уряд встигає підготувати всі необхідні нормативні акти.

"Коли мова йде про відкриття ринку землі, це означає встановлення справедливості. Відкриття ринку землі призведе до зростання ціни на землю щонайменше вдвічі протягом перших 3-5 років. Такі наші оцінки, такі оцінки експертів", - розповів глава Кабміну під час виступу на форумі "Україна 30. Земля".

Шмигаль переконаний, що від реформи виграють землевласники і український бізнес.

"Після запуску обороту земель у виробників з'явиться можливість планувати свою діяльність на роки і десятиліття вперед і не боятися інвестувати. Водночас дрібні та середні фермери отримають першочергове право викупу землі у разі, якщо землевласник вирішить продати свій пай", - зазначив прем'єр-міністр.

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