Українцям назвали термін переоформлення субсидій: куди та з чим звертатися

В Україні переоформлюють житлові субсидії / УНІАН

У найближчі п'ять місяців бажаючі отримувати державну допомогу за програмою житлових субсидій повинні переоформити документи.

Як йдеться у повідомленні на сайті Міністерства соціальної політики, це необхідно зробити у зв'язку з прийнятими в травні відповідними змінами.

При цьому в Мінсоцполітики нагадали порядок переоформлення житлових субсидій для громадян.

Як і де переоформити субсидії:

за оформленням субсидії можна звернутися через уповноважених осіб територіальних громад та ЦНАП;

субсидію можна переоформити в структурних підрозділах з питань соцзахисту райдержадміністрацій або виконавчих органів міських рад;

для переоформлення субсидії відправити заповнені бланки можна поштою на адресу органу соцзахисту або оформити субсидію через електронний сервіс на сайті мінсоцполітики;

бланки заяви та декларації можна роздрукувати з офіційного веб-сайту Мінсоцполітики з метою їх надання в паперовій формі особисто або направлення поштою до органів соціального захисту населення, уповноваженим посадовим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади та посадовим особам Центру надання адміністративних послуг.

При цьому Міністерство закликає не створювати масових скупчень в місцях подачі документів, оскільки субсидія всім домогосподарствам, які подали заявки в травні-вересні 2021 року, буде призначена з травня 2021 року.

"Просимо всіх, хто потребує підтримки держави, не піддаватися панічним настроям, не створювати масових скупчень, адже житлова субсидія особам, які звернулися за її призначенням в будь – який місяць з травня по вересень 2021, буде нарахована починаючи з травня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

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Житлові субсидії в Україні: