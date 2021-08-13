Українцям економічно невигідно мати автомобіль: у чому причина

Українцям невигідно володіти авто / vesti-ukr.com

Аналітики стверджують, що в Україні невигідно мати власний автомобіль. Зокрема, середньостатистичному українцю необхідно витратити 413% середньої річної зарплати, для того, щоб придбати і експлуатувати транспортний засіб.

Відповідний рейтинг, в якому Україна посіла шосте місце серед країн, де економічно невигідно мати автомобіль, опублікований у виданні ScrapCarComparison у п'ятницю, 13 серпня.

Аналітики зіставили вартість нових машин із середніми витратами на їх експлуатацію та із середнім розміром річної зарплати місцевого населення. До рейтингу потрапили 40 країн.

Згідно з даними, українцю необхідно майже половину зарплати на рік на те, щоб купити автомобіль, а потім обслужити його.

Між іншим, найбільші витрати на автомобілі, які "перевершили" Україну, в Туреччині - 652%. А найнижчі - в Австралії 49%. Також в США на придбання і обслуговування автомобіля йде 54,8% річної зарплати, а в Данії - 60%.

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Нагадаємо, нещодавно в Україні знову подорожчав автомобільний газ. Ціна зросла на 28 копійок і літр, в середньому, коштує 16 гривень. Головним фактором, що послужив такій тенденції, аналітики консалтингової групи "А-95" називають "зростання гуртових цін продукту внаслідок нарощування дефіциту в більшості регіонів".