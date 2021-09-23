Проєкт держбюджету-2022: українцям обіцяють збільшення прожиткового мінімуму "наскільки це можливо"

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проект бюджету на 2022 рік / УНІАН

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков анонсував доопрацювання проєкту закону "Про державний бюджет України на 2022 рік", і висловив сподівання на більше підвищення прожиткового мінімуму, чим закладено в проєкті зараз.

"Збільшення прожиткового мінімуму на 200 гривень, як закладено в проєкті бюджету зараз, - це дійсно мало. Я сподіваюся, що до результатів голосування за Бюджет ми зможемо виправити цю ситуацію, наскільки це буде можливо", – повідомляється на парламентському портал.

Водночас Разумков зазначив, що показники, закладені в бюджеті, повинні відповідати реальним економічним параметрам. Так, зауважив спікер, парламент "може проголосувати будь-яку цифру, але під них треба мати гроші".

"Треба дивитися надходження, дефіцит, який є сьогодні, на невикористані ресурси, які передбачені для тих чи інших бюджетних програм. Ми маємо виходити з тих реалій, які є сьогодні", – підкреслив Разумков.

Держбюджет-2022:

Кабінет Міністрів 15 вересня затвердив проєкт державного бюджету на 2022 рік.

Документ передбачає зменшення дефіциту держбюджету до 3,5% від валового внутрішнього продукту, зменшення державного боргу, зростання заробітних плат, стабільний курс гривні, зниження інфляції, а також рекордне за останні десять років зростання ВВП – близько 4%.