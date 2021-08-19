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Українцям офіційно відкрили дорогу до Європи: Євросоюз визнав COVID-паспорти України

19 серпня 2021, 14:04

COVID-сертифікат дозволить українцям без обмежень подорожувати Європою.

безвиз, ЄС, Україна
Українцям 20 серпня розкажуть, як подорожувати Європою з сертифікатами вакцинації / espreso.tv

Європейський Союз офіційно визнав, що сертифікати вакцинації України від COVID-19, дані про які знаходяться в електронному додатку Дія, відповідають всім вимогам Європи. Завдяки цьому українці отримають можливість безперешкодно подорожувати європейськими країнами, як це було до епідемії коронавірусної інфекції.

"ЄС офіційно визнав, що українські COVID-сертифікати в додатку Дія відповідають європейським. Українці знову зможуть безпечно подорожувати без обмежень, які спричинила пандемія", - повідомляти пресслужба МОЗ.

Також у повідомленні зазначено, що у п'ятницю, 20 серпня, відбудеться брифінг представників Міністерства цифрової трансформації, Міністерства охорони здоров'я та Євросоюзу, на якому розкажуть, як все працюватиме, і коли громадяни України зможуть їздити до Євросоюзу в туристичних цілях за допомогою сертифікатів в додатку Дія.

Довідка

Що таке COVID-сертифікат

COVID-сертифікат (паспорт, - ред.) – це документ, який з 1 липня діє у всіх країнах ЄС і Шенгенської зони. Діє три види сертифікатів, до яких вноситься інформація про вакцинацію людини, перенесення нею COVID-19 і дані про негативний тест на коронавірус. Документи розроблені для того, щоб спростити поїздки в умовах коронавірусної епідемії.

Одночасно з Брюсселем COVID-паспорти запустила і Україна. Це документ в додатку Дія, в якому міститься інформація про вакцинацію людини, дані щодо ПЛР-тестування і відомості про те, чи перехворів українець на коронавірус.

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Відкриття кордонів з Євросоюзу для України

14 липня посли країн Євросоюзу ухвалили рішення про те, що вони рекомендують внести Україну до списку "зелених" країн, громадянам яких дозволено в'їжджати на територію європейських держав з метою туризму.

Віцепрезидент Єврокомісії з міжвідомчих відносин Марош Шефчович наступного дня зазначив, що Європа також повинна визнати і українські коронавірусні паспорти.читайте такожНа туристів з України очікують проблеми при в'їзді до ЄС: у МОЗ зробили заяву про COVID-паспорти

15 липня Євросоюз офіційно відкрив кордони для українців. Туристам з України дозволили в'їжджати до Європи на підставі сертифіката вакцинації або наявності негативного тесту на COVID-19. Однак рішення про те, чи пропускати українців, кожна країна приймає окремо виходячи зі своєї епідемічної ситуації. Тому Київ домовляється щодо цього питання з кожною державою.

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