УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності

13 серпня 2021, 00:04
Прослухати новину
Зупинити

Одержувачі одноразової виплати з нагоди Дня Незалежності України розділені на 6 категорій.

Гроші, гаманець
Кому готують виплати до Дня Незалежності / УНІАН

До Дня Незалежності України деякі категорії киян отримають матеріальну допомогу в сумі від 250 до 700 гривень.

"Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у місті Києві, з нагоди Дня Незалежності України у 2021 році", - йдеться у розпорядженні КМДА від 10 серпня 2021 року № 1737.

Згідно з документом, виплату в розмірі 700 гривень отримають кияни - члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, отриманих під час участі в Революції Гідності, а також члени сімей учасників АТО, волонтерів та добровольців, які загинули або пропали безвісти, захищаючи територіальну цілісність України.

Матеріальна допомога в розмірі 250 гривень призначена киянам, які отримують допомогу по догляду за інвалідами, непрацюючим пенсіонерам, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів, і деяким іншим категоріям.

Одержувачі одноразової виплати з нагоди Дня Незалежності України поділені на 6 категорій, яким визначено суму допомоги відповідно: 700, 500, 400, 350, 280 і 250 гривень.

Реклама

читайте такожВ Україні знову перерахують пенсії: кому і на скільки піднімуть

Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021

На прес-конференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.

22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами країни.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.

Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.

Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.

24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві.

КМДА День Незалежності України
Зараз ви переглядаєте новину «Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Різдво Миколи Чудотворця: традиції і заборони свята, молитва святому і привітанняРіздво Миколи Чудотворця: традиції і заборони свята, молитва святому і привітання Басистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця ЄвробаченняБасистка Maneskin топлес вразила фантазію фанатів групи-переможця Євробачення Ірина Сопонару мало не звела з розуму гарячим фото у спокусливій позіІрина Сопонару мало не звела з розуму гарячим фото у спокусливій позі Чи дійсно почалося падіння рейтингу ЗеленськогоЧи дійсно почалося падіння рейтингу Зеленського Названо 5 звичок, через які ви старієте швидшеНазвано 5 звичок, через які ви старієте швидше

Останні новини

12:16

Світлана Лобода випустила другу україномовну пісню за свою кар'єру співачки

11:58

Джеймі Спірс відмовився бути опікуном Брітні Спірс - назвали причини

11:30

Смертельний вибух у Воронежі: померла ще одна пасажирка автобуса, кількість постраждалих зросла Відео

11:21

Любовний гороскоп на тиждень 16-22 серпня: розчарування, сюрпризи чи пропозиція руки та серця Відео

10:36

Сильний біль і страждання перед смертю: в Одесі чоловік застрелив собаку під час дресирування

Реклама
10:07

За кілька років на коронавірус хворітимуть лише діти - дослідження

09:38

В Україні в два рази зросла кількість заражених "Дельта"-штамом коронавірусу

09:21

П'ятниця 13: чим так страшна, прикмети і що відбувається в цей день Відео

09:07

Буде пекло: кліматолог розкрила сценарії зміни клімату в Україні

08:57

Моторошна спека і подекуди зливи: прогноз погоди в Україні на 13 серпня Відео

08:43

Гороскоп на 13 серпня для всіх знаків Зодіаку: порожні обіцянки чи серйозна розмова Відео

08:20

У Карпатах побудували каплицю на місці "явлення диявола": опубліковано фото

08:18

В Україні різко зросла кількість жертв коронавірусу за добу

07:50

"Накинулася зі шваброю": чоловік учасниці шоу Панянка-селянка зізнався, за що вбив дружину Відео

07:45

У нетрях Мордора добряче "рвонуло", заграву видно досі Погляд

07:42

У Києві в ресторані чоловік на очах у всіх стріляв у свого супротивника Відео

07:13

В Одесі голий хлопець розпалював вогонь на меморіалі - його відвезли в психлікарню Відео

07:10

Указ Путіна і поглинання Росією Білорусі: у Слузі народу попередили про удар Лукашенка по Україні Відео

06:40

Вибух автобуса у Воронежі: зросла кількість постраждалих, дівчині відірвало ноги - вона померла Відео

06:30

У нас більше немає ресурсу, щоб давати політикам час у кредит Погляд

Реклама
06:02

Місячний календар стрижок на тиждень 16-22 серпня: найкращий день для нової зачіски Відео

05:53

Транзит газу через Україну і сценарій щодо СП-2: експерт оголосила про план Б Києва і Вашингтона Відео

05:44

Надя Дорофєєва в топіку і шортиках викликала фурор розтяжкою і апетитними формами

05:28

Лікар з Ізраїлю назвав найефективнішу вакцину від штаму коронавірусу Дельта

05:02

Вчені передбачили нові катастрофічні для Землі результати танення льодів

04:45

"Готуйтеся до гіршого": Комаровський дав сумний прогноз щодо спалаху COVID-19 восени

04:22

Фінансовий гороскоп на тиждень 16-22 серпня: кредити, вдалі покупки або несподіваний подарунок Відео

03:50

Стерилізація замість стрижки: у Києві лікарі ветклініки припустилися фатальної помилки

03:14

Міжнародний день шульги: історія свята, привітання і картинки

02:39

Вчені знайшли новий і незвичайний ознака швидкого серцевого нападу

02:11

Аніта Луценко в прозорому боді без трусів викликала фурор у провокаційній позі

01:37

Кому і чому не можна захоплюватися червоним м'ясом: експерт попередила про небезпеку

00:51

Учені з'ясували, чому після коронавірусу погіршується пам'ять

00:19

Гороскоп на вересень 2021 для всіх знаків Зодіаку: шлюб за розрахунком, проблеми минулого або зради

00:04

Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності Відео

12 серпня, четвер
23:49

У Київській області подешевшала вартість проїзду: список маршруток Відео

23:26

Астрологи назвали знаки Зодіаку, яким загрожує небезпека в П'ятницю 13 Відео

23:02

У Росії вибухнула та згоріла вщент маршрутка, багато постраждалих Відео

22:54

Названо найдорожчу ягоду в Україні: скільки коштує Відео

22:36

В анексованому Криму затопило трасу, яка веде до Керченського мосту

Реклама
22:02

В Україну прийде несподіване різке похолодання Відео

21:45

У Німеччині в квартирі російського шпигуна знайшли шеврон Беркута - ЗМІ

21:28

Прикмети на 13 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

21:09

Обійми з росіянкою: тренер Магучіх хоче покинути кар'єру після хейту Відео

21:02

У Кривому Розі в супермаркеті на людей впала стеля: чоловіка терміново госпіталізували Фото Відео

20:44

У Луцьку 19-річний хлопець у СІЗО вбив чоловіка, який відрубав дружині голову Відео

20:39

"Камені з неба ще не почали падати": Кулеба різко пожартував над Лавровим і дав обіцянку щодо Криму Відео

20:32

Під Києвом пограбували маленьку дівчинку, яку кинули одну в машині

19:59

Що не можна робити в Успенський піст 2021: правила харчування Відео

19:52

Ребров різко висловився щодо тренерства у збірній України Відео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти