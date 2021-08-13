Українцям пообіцяли матеріальну допомогу до Дня Незалежності

Кому готують виплати до Дня Незалежності / УНІАН

До Дня Незалежності України деякі категорії киян отримають матеріальну допомогу в сумі від 250 до 700 гривень.

"Надати одноразову адресну соціальну матеріальну допомогу окремим категоріям соціально незахищених верств населення міста Києва, у тому числі внутрішньо переміщеним особам, які перебувають на обліку та фактично проживають у місті Києві, з нагоди Дня Незалежності України у 2021 році", - йдеться у розпорядженні КМДА від 10 серпня 2021 року № 1737.

Згідно з документом, виплату в розмірі 700 гривень отримають кияни - члени сімей осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, отриманих під час участі в Революції Гідності, а також члени сімей учасників АТО, волонтерів та добровольців, які загинули або пропали безвісти, захищаючи територіальну цілісність України.

Матеріальна допомога в розмірі 250 гривень призначена киянам, які отримують допомогу по догляду за інвалідами, непрацюючим пенсіонерам, дохід яких не перевищує двох прожиткових мінімумів, і деяким іншим категоріям.

Одержувачі одноразової виплати з нагоди Дня Незалежності України поділені на 6 категорій, яким визначено суму допомоги відповідно: 700, 500, 400, 350, 280 і 250 гривень.

Реклама

читайте такожВ Україні знову перерахують пенсії: кому і на скільки піднімуть

Як Україна святкуватиме День Незалежності 2021

На прес-конференції в травні президент Володимир Зеленський заявив, що День Незалежності 2021 Україна запам'ятає назавжди. Святкування цього року триватиме три дні.

22 серпня вшановуватимуть великих українців. Заплановано вручення премії для тих, хто прославляє Україну за межами країни.

23 серпня будуть підняті величезні прапори по всій Україні. Їх не будуть опускати: вони залишаться там назавжди.

Тоді ж пройде перший саміт з деокупації півострова Крим. На "Кримську платформу" приїдуть представники багатьох країн. Зокрема, запрошені президенти, прем'єри і глави МЗС різних країн. Президент розраховує, що будуть підписані важливі документи.

Цього ж дня стартує "саміт перших леді". Його проведуть дружини політиків, які приїдуть в Україну.

24 серпня пройде військовий парад до 30-річчя Незалежності: пройде на воді в Одесі і на суші в Києві.