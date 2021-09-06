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Українцям підвищать пенсії: Шмигаль розповів, кому чекати надбавки

6 вересня 2021, 08:49

На підвищені виплати варто розраховувати інвалідам та постраждалим від катастрофи на ЧАЕС.

Пенсія
Пенсіонерам пообіцяли підвищити виплати / УНІАН

В Україні підвищуються пенсії для окремих категорій одержувачів соціальних виплат.

Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Facebook, для деяких категорій українців значно підвищать пенсії.

Кому світить підвищення пенсій

Він уточнив, що на підвищені виплати варто розраховувати інвалідам і постраждалим від катастрофи на ЧАЕС.

"Особи з інвалідністю, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, отримуватимуть підвищену пенсію. Відповідне рішення на виконання закону України уряд ухвалив цього тижня. Середній розмір підвищення виплат складе більше 2300 грн. Перерахунок торкнеться 35,9 тисяч осіб", - написав глава Кабміну.

Прем'єр-міністр уточнив, що з 1 січня 2022 року уряд підвищує стипендії для учнів закладів професійно-технічної освіти та студентів професійної та вищої освіти.

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"В середньому стипендії збільшаться в 1,5 — 2,5 рази", - додав Шмигаль.

Підвищення пенсій в Україні

Нагадаємо, раніше в Раді розповіли, що в 2021 році на українських пенсіонерів чекає індексація пенсій, а також нові доплати для окремих категорій літніх людей.

читайте такожПерерахують пенсії: кому чекати підвищення виплат у серпні

Двом категоріям українців-пенсіонерів у перспективі підвищать щомісячні виплати до 30 тисяч гривень. У профільному комітеті Верховної Ради підтримали законопроекти № № 4555 і 4555-1.

5 лютого Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроект №3623, відповідно до якого в Україні запускається повноцінна робота електронних трудових книжок. Закон спрощує доступ до інформації про трудовий стаж, а це означає, що пенсії будуть нараховуватися автоматично.

9 лютого прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував запуск накопичувальної пенсійної системи в Україні вже цього року. За його словами, це забезпечення гідної пенсії та інвестиція в економіку.

Економіст і фінансовий аналітик Олексій Кущ заявив, що вважає таку ідею несвоєчасною. На його думку, накопичувальну систему потрібно вводити на етапі початку економічного зростання, а не в розпал кризи в економіці.

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пенсії пенсіонери виплати пенсії новини України Денис Шмигаль
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