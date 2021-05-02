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Українцям стали по-новому призначати субсидії: що змінилося з 1 травня

2 травня 2021, 18:31

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вводяться деякі нові правила до тих, кому субсидії призначатися не будуть.

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Кабмін змінив правила призначень субсидій / vchasnoua.com

Кабмін змінив правила призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Нові норми запрацювали вже з 1 травня 2021 року. Рішення було схвалене урядом 14 квітня.

Як заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, зараз 92% отримують субсидії в грошовій формі.

"З травня всі 100% отримуватимуть живими грошима", - повідомив прем'єр.

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Крім того, припиняється діяльність і повноваження комісій, утворених місцевими органами влади, які можуть призначати субсидії в окремих випадках за наявності умов, за яких така субсидія не призначається.

Кому відмовлять у призначенні субсидії

Постановою встановлюється, що: при призначенні субсидії будуть враховувати отримані доходи від депозитів, дивіденди від цінних паперів тощо; посилюються вимоги при призначенні субсидій в частині одноразових вартісних покупок, наявності банківських депозитів, операцій з купівлі іноземної валюти, банківських металів, перетину кордону тощо.

Як повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, вводяться деякі нові правила до тих, кому субсидії призначатися не будуть.

"Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банках понад 100 тисяч гривень, купуєте нову машину, або валюту одноразово на суму понад 50 тисяч гривень, вам субсидію, звичайно, не призначать", - сказав Шмигаль.

Крім того, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко повідомив, що впроваджуються обмеження щодо наявності другого житлового приміщення, другого транспортного засобу тощо.

За розрахунками Мінсоцполітики, нові правила призведуть до скорочення кількості субсидіантів "на кілька відсотків".

Нова декларація

Міністерство соціальної політики підготувало зміни до форм заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.

Декларація буде доповнена наступними пунктами:

  • Інформація про придбання безготівкової та / або готівкової іноземної валюти, банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тисяч гривень протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії.
  • Відомості про наявність... коштів на депозитних рахунках у розмірі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму (зараз прожитковий мінімуму 2270 гривень, - ред.).
  • Крім того, потрібно буде вказати автомобіль, з дати випуску яких пройшло менше 5 років (зараз потрібно вказувати автомобіль старше 15 років).
  • Як і зараз, потрібно буде вказати інформацію про витрати на суму понад 50 тисяч гривень. Але цей пункт деталізований, в ньому прописані цінні папери, фінансові інструменти, віртуальні активи тощо.
  • Залишається в силі пункт про сплату аліментів і відсутності заборгованості по ним.

Нагадаємо, раніше повідомлялося:

  • Наприкінці вересня 2020 року в Кабміні перенаправили 756,9 млн гривень, які були передбачені державним бюджетом на субсидії з оплати житлово-комунальних послуг, на реабілітацію людей з інвалідністю.
  • У Мінсоцполітики розписали, кому доведеться повернути субсидії-2021. За словами керівника відомства Марини Лазебної, всього в Україні запустять три програми верифікації субсидій.
  • До того Кабмін поставив жорсткі умови для отримання субсидій. Позбавити субсидій можуть орендодавців, які не задекларували доходи; боржників по комуналці і ряд інших категорій громадян.

субсидії монетизація субсидій новини України Денис Шмигаль
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