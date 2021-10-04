Українцям світить "червона" зона: які регіони на межі посилення карантину

Карантин можуть посилити відразу в декількох регіонах України / Reuters

В Україні ситуація з епідемією коронавірусу погіршується з кожним днем. Медики фіксують зростання числа захворювань, що може стати причиною посилення карантину у різних регіонах.

Які регіони можуть потрапити до "червоної" зони

В Харківській області вже другий день поспіль перевищено три епідеміологічні показники, за якими визначають зону карантину, що створює передумови для переходу регіону до "червоної" зони, повідомляє місцеве видання Об'єктив.

За словами директора Харківського обласного центру контролю і профілактики хвороб Любові Махоти, в регіоні перевищені показники виявлення нових випадків, рівень госпіталізації і завантаженості ліжок з киснем.

"Коефіцієнт виявлення перевищено два дні поспіль, і на сьогодні становить 21,4% при критичному 20%. За рівнем госпіталізації, при критичному 60% ми маємо сьогодні 68,8%. Цей показник також перевищено другий день поспіль", - сказала вона.

У той же час лікарняні ліжка з киснем заповнені сьогодні на 70,1%, тоді як критичний рівень - 65%.

Реклама

Як зазначила Махота, для переходу в "червону" зону карантину потрібно, щоб два показники були перевищені два дні поспіль. Якщо завтра ситуація не покращиться, то Держкомісія ТЕБ і НС розгляне питання переведення Харківської області в "червону" зону.

За останні дні динаміка госпіталізацій і кількості виявлених позитивних ПЛР-тестів не є позитивною, тому, ймовірність входження Львів у "червону" епідеміологічну зону цілком імовірна, заявив мер Львова Андрій Садовий.

читайте такожТотальний локдаун вже в жовтні: інфекціоніст пояснив неминучість посилення карантину"Ми червоної зони не уникнемо, ми вже в неї входимо. Думаю, через кілька днів питання буде стояти жорсткіше, тому що є зростання захворюваності", - сказав він.

За словами мера, станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було 372 людини госпіталізованих. За останню добу було госпіталізовано 35 осіб, нікого не виписали. Така динаміка зберігається останні 2 дні.

"Як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли і не вакциновані. Тому вакцинація важлива. Щодо вакцинації також маємо позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс", - додав Садовий.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Україні сім областей відповідають "помаранчевій" зоні адаптивного карантину.

Серед них Житомирська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. У всіх цих регіонах перевищено показник рівня захворюваності коронавірусом.