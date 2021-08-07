Українцям у міжміських маршрутках показують серіал про "російських патріотів" (фото)

Пасажирам показали російський серіал / фото Facebook Vit Onopriyenko

Користувачі українського сегмента Мережі активно обговорюють факт демонстрації російсько-патріотичного серіалу Бухта Глибока" одним з міжміських перевізників Кременчука. Даний випадок примітний ще й тим, що прем'єра серіалу відбулася всього лише кілька місяців тому, і вже встигла перекочувати на українські екрани.

Як стало відомо, інцидент стався в автобусі рейсу Київ-Кременчук 6 серпня. Перевізник – "Фірма Служба Сервіс". Відповідне фото опублікував у Facebook активіст і Засновник ініціативи "Київе мій" Віт Онопрієнко.

"ЗЗа сюжетом серіалу морський офіцер Дмитро Гаранін після служби на Далекому Сході повертається на російську Північ в місто свого дитинства, щоб зустрітися з друзями. Свого часу спільні роки навчання у військово-морському училищі в Петербурзі міцно згуртували чотирьох хлопців. Але одного з них – Сергія Лучникова - вбивають за кілька годин до зустрічі. Розслідування, яке ведуть Гаранін, Самохін, Цвєтков, приводить їх до таємниці підводного човна... Чому це важливо? Тому що серіал ще толком навіть не встиг вийти, а вже демонструється на екранах міжміських маршруток в Україні, виховуючи в наших співгромадян справжніх російських патріотів", – пише активіст.

У коментарях інші користувачі акцентували на тому, що ніхто з пасажирів не обурився подібним контентом. "Боюся уявити, що дивляться в автобусах Київ-Москва", – іронічно зазначила авторка одного з коментарів.

Подібний контент показали пасажирам рейсу Київ-Кременчук. / фото Facebook Vit Onopriyenko

Раніше Главред писав, що виконання для серіалу Свати нових норм мовного закону – з обов'язковим дубляжем на українську мову – викликало бурю обурення у фанатської спільноти.

Нагадаємо, що 16 липня 2021 року вступив в дію закон, згідно з яким на телебаченні всі фільми і серіали, вироблені в Україні, повинні транслюватися українською мовою. А використання субтитрів на репліки, сказані іншою мовою, не повинно перевищувати показник 10% у всьому фільмі.