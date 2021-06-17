Українців хочуть позбавити частини вихідних

У нашій країні хочуть скасувати перенесення вихідних днів у разі, якщо державне свято збігається з суботою або неділею. В результаті щорічна кількість вихідних може скоротитися на 2-3 дні, пише Обозреватель.

Голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова разом з групою своїх колег прописала цю норму в законопроекті №4597. Документ пропонує скасувати перенесення вихідних.

Наприклад, якби документ вже діяв, то в 2021-му кількість вихідних скоротилася б на три дні. Справа в тому, що релігійні свята Великдень і Трійця щорічно збігаються з неділею. Тому і вирішили перенести вихідний на наступний день.

Всього в Україні є 11 офіційних святкових вихідних. І це менше, ніж у багатьох країнах світу:

Аргентина – 19;

Колумбія-18;

Японія – 16;

Гонконг – 16;

Таїланд – 15;

Росія – 14;

Малайзія – 14;

Литва – 13;

Італія-12;

Іспанія-12.

Головна ідея такого нововведення - скорочення кількості вихідних дозволить збільшити ефективність праці.

Як раніше писав Главред, у червні 2021 року Україна дарує своїм громадянам додаткові вихідні дні завдяки відразу двом державним святам, одне з яких є одним з найважливіших у християнстві, а друге – важливе для державності нашої країни.

Загалом перший місяць літа 2021 року подарує українцям 10 вихідних днів, а робочих днів залишається 20.