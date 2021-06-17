Українців хочуть позбавити частини вихідних

Голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова прописала це в законопроекті № 4597. Документ пропонує скасувати перенесення вихідних.
У нашій країні хочуть скасувати перенесення вихідних днів у разі, якщо державне свято збігається з суботою або неділею. В результаті щорічна кількість вихідних може скоротитися на 2-3 дні, пише Обозреватель.
Голова Комітету з питань соцполітики Галина Третьякова разом з групою своїх колег прописала цю норму в законопроекті №4597. Документ пропонує скасувати перенесення вихідних.
Наприклад, якби документ вже діяв, то в 2021-му кількість вихідних скоротилася б на три дні. Справа в тому, що релігійні свята Великдень і Трійця щорічно збігаються з неділею. Тому і вирішили перенести вихідний на наступний день.
Всього в Україні є 11 офіційних святкових вихідних. І це менше, ніж у багатьох країнах світу:
- Аргентина – 19;
- Колумбія-18;
- Японія – 16;
- Гонконг – 16;
- Таїланд – 15;
- Росія – 14;
- Малайзія – 14;
- Литва – 13;
- Італія-12;
- Іспанія-12.
Головна ідея такого нововведення - скорочення кількості вихідних дозволить збільшити ефективність праці.
Як раніше писав Главред, у червні 2021 року Україна дарує своїм громадянам додаткові вихідні дні завдяки відразу двом державним святам, одне з яких є одним з найважливіших у християнстві, а друге – важливе для державності нашої країни.
Загалом перший місяць літа 2021 року подарує українцям 10 вихідних днів, а робочих днів залишається 20.