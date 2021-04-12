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Українцям розповіли, як поводитися в умовах НС військового характеру

12 квітня 2021, 18:48
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У ДСНС розповіли, як треба поводитися в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру.

Донбас
/ Фото: REUTERS

У Державній службі з надзвичайних ситуацій розповіли про необхідні дії населення в умовах надзвичайних ситуацій військового характеру.

Як радять у ДСНС, при першій нагоді разом з сім'єю необхідно покинути небезпечну зону. У разі неможливості виїхати особисто, відправити дітей і літніх людей до родичів, знайомих. Також необхідно взяти з собою всі документи, цінні речі і папери.

Також необхідно підготувати екстрений чемоданчик з речами, які можуть знадобитися при знаходженні в зоні НС або при евакуації в безпечні райони.

Екстрена валіза, як правило, являє собою міцний і зручний рюкзак від 25 літрів і більше, що містить необхідний індивідуальний мінімум одягу, предметів гігієни, медикаментів, інструментів, засобів індивідуального захисту і продуктів харчування. Всі речі повинні бути новими (періодично поновлюваними) і не використовуватися в повсякденному житті.

Екстрений чемоданчик призначений для максимально швидкої евакуації із зони надзвичайної події - землетруси, повені, пожежі, у разі загостреної криміногенної обстановки, епіцентр військових дій.

Правила поведінки в умовах надзвичайної ситуації військового характеру:

  • зберігати особистий спокій, не реагувати на провокації;
  • не давати знати про свої майбутні дії малознайомим людям і знайомим з ненадійною репутацією;
  • завжди мати при собі документ, що засвідчує особу, відомості про групу крові;
  • знати місце розташування захисних споруд цивільної оборони поблизу місця проживання, роботи, в місцях частого відвідування. Без необхідності намагатися якомога менше перебувати поза місцем проживання, роботи і в малознайомих місцях;
  • при виході з приміщень, пересуванні сходами багатоповерхівок або в спорудах цивільної оборони дотримуватися правил правої руки, щоб уникнути тисняви. Пропускати вперед і надавати допомогу жінкам, дітям, літнім людям та інвалідам;
  • уникати місць скупчення людей;
  • не вступати в суперечки з незнайомими людьми, уникати можливих провокацій;
  • у разі отримання будь-якої інформації від органів державної влади про можливу небезпеку або заходів щодо підвищення безпеки передати її іншим людям;
  • при появі озброєних людей, військової техніки, заворушень негайно покинути цей район, посилити увагу і по можливості також залишити цей район у разі появи засобів масової інформації сторони-агресора;
  • про людей, які не орієнтуються на місцевості, говорять з акцентом, мають нехарактерну зовнішність, здійснюють протиправні та провокаційні дії, здійснюють незрозумілу роботу тощо, - негайно проінформувати органи правопорядку, місцеву владу, військових;
  • у разі потрапляння в район обстрілу - сховатися в найближчу захисну споруду цивільної оборони, притулок. У разі відсутності пристосованих сховищ, для укриття використовувати нерівності рельєфу (канави, окопи, поглиблення від вибухів і т.д). У разі раптового обстрілу та відсутності поблизу споруд цивільного захисту, притулку та укриття – лягти на землю головою у бік, протилежний вибухам. Голову слід прикрити руками. Не виходити з укриття до кінця обстрілу;
  • надавати першу допомогу іншим людям у разі їх поранення. Викликати швидку допомогу, представників ДСНС України, органів правопорядку, при необхідності – військових;
  • у разі, якщо ви стали свідком поранення або смерті людей, протиправних до них дій (арешт, викрадення, побиття і т.д.), слід з'ясувати і зберегти якомога більше інформації про них і обставини події для надання допомоги, пошуку, встановлення особи і т. п. необхідно пам'ятати, що ви самі або близькі вам люди, також можуть опинитися в скрутному становищі і потребуватимуть допомоги.

В умовах надзвичайної ситуації не редять:

  • підходити до вікон, якщо почуєте постріли;
  • спостерігати за ходом бойових дій;
  • стояти або переходити під обстрілом;
  • конфліктувати з озброєними людьми;
  • носити армійську форму або камуфльований одяг;
  • демонструвати зброю або предмети, схожі на нього, підбирати кинуту зброю і боєприпаси.

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При виявленні вибухонебезпечних предметів забороняється:

  • перекладати, перекочувати з одного місця на інше;
  • збирати і зберігати, нагрівати і ударяти;
  • намагатися розряджати і розбирати;
  • виготовляти різні предмети;
  • використовувати заряди для розведення вогню і освітлення;
  • приносити в приміщення, закопувати в землю, кидати в колодязь або річку.

Війна на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:

ГСЧС надзвичайна ситуація режим надзвичайного стану
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