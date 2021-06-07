Українців оштрафують за несплату податку на житло: хто потрапить під роздачу

Українцям з площею квартир понад 60 кв. м потрібно сплатити податок на нерухомість / УНІАН

Власники квартир, площа яких становить понад 60 квадратних метрів, зобов'язані сплачувати податок на нерухомість. Така ж вимога стосується і власників приватних будинків площею понад 120 квадратних метрів. Податком обкладається приміщення, квадратура якого більше норми.

Як розповіли в ефірі програми Сніданок з 1+1, сплатити податок можна буде протягом 60 днів. Якщо громадянин не сплатить податок протягом 30 днів, на нього його очікує штраф у розмірі 10% від суми, зазначеної в квитанції. Прострочення ще на 30 днів загрожує штрафом вже в 20% від суми заборгованості.

Відзначимо, що податок на нерухомість в Україні повинні сплачувати власники квартир площею понад 60 квадратних метрів і приватних будинків, площа яких становить понад 120 квадратних метрів. Податок йде на площу приміщення, що перевищує норму. Сума податкового платежу залежить від регіону.читайте такожПодаток на "зайві квадрати" і дорогі авто: скільки українці сплатять у 2021 році

Податок на нерухомість в Україні

Стаття 266 Податкового кодексу України передбачає, що податок на нерухомість більше норми за квадратурою повинні сплатити всі фізичні та юридичні особи. Не важливо, є особа резидентом, чи ні. Якщо власників декілька, кожен з них повинен сплатити за свою частину. Що стосується об'єктів спільної власності, які не розділені за частками, то їх власникам доведеться домовлятися про те, хто конкретно платитиме.

Сплачувати податок треба за квартиру, площа якої більше 60 квадратних метрів або будинок площею понад 120 квадратних метрів. У тому випадку, якщо ситуація передбачає володіння різними типами об'єктів нерухомості, і їх площа в загальному становить понад 180 квадратних метрів, податок теж потрібно сплачувати. Фактично особи платять за площу нерухомості, що перевищує норму.

Сплачувати податок на нерухомість не потрібно в тому випадку, якщо об'єкт належить органам державної влади, місцевому самоврядуванню, а також неприбутковим організаціям, які утримуються за рахунок центрального або місцевого бюджету.