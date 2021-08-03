Українців поманили виплатами на дітей до 150 тисяч: у чому суть реформи

Українців поманили виплатами на дітей до 150 тисяч гривень / ua.depositphotos.com

В Україні планують найближчим часом збільшити виплати при народженні дитини. Про це заявили в ефірі Сніданку з 1+1.

Така ініціатива, вважають депутати Верховної Ради, зможе в значній мірі поліпшити демографічну ситуацію в Україні.

Уряд і монобільшість пропонують встановити наступні суми: батькам хочуть платити 50 тисяч гривень при народженні першої дитини; другого — в два рази більше. І при народженні третьої і кожної наступної дитини держава заплатить по 150 тисяч гривень.

Якщо законопроект підтримає Верховна Рада, перші виплати в розмірі 50 тисяч гривень передбачені вже з 1 січня наступного року.

Автори законопроекту впевнені, що збільшення виплат зможе поліпшити демографічну ситуацію в Україні. Оскільки, згідно з прогнозом аналітиків ООН, до 2100 року населення країни може кардинально скоротитися − на 45%.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що народні депутати хочуть збільшити для українців розмір фінансової допомоги при народженні дитини. Про це йдеться в опублікованому на сайті Ради законопроекті № 5585-1.

Згідно з документом, пропонується виплачувати батькам суму в залежності від кількості дітей в сім'ї: