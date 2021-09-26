Українців попереджають про сильні пориви вітру: яким регіонам очікувати негоду

26 вересня у східних та деяких південних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Після декількох днів холоду вдосталь насолодитися теплою осінньою погодою вийде далеко не всім. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про посилення вітру в українських регіонах.
"За даними Гідрометцентру, 26 вересня у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий)", – мовиться у повідомленні ДСНС України.
У зв'язку з цим рятувальники радять українцям бути обережнішими на вулиці. Зокрема, не ходити під великими рекламними щитами, дахами будинків і великими деревами. Своєю чергою водіям слід вибирати безпечне місце для паркування автомобіля, щоб дерево або гілка, що впало, не пошкодило транспортний засіб.
Як раніше повідомляв Главред, на більшості території України 26 вересня опадів не очікується, буде хмарно з проясненнями. Невеликі дощі прогнозують тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях.
Погода в Україні на найближчі дні
Синоптики прогнозують 27-28 вересня в Україні мінливу хмарність без особливих опадів. Вітер – північно-західний, що змінюється на північно-східний, 5-10 м / с. Температура вдень – від +11 до +16, вночі від 4 до 9 градусів тепла.
На Закарпатті та півдні країни вдень прогнозується від +13 до +18, а вночі від 7 до 12 градусів тепла.
Якою буде зима 2021-22 в Україні
- За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима цього року і наступні зими в Україні будуть морозними.
- За її словами, зима 2021-2022 і в наступні роки в нашій країні теж буде морозною, очікуються перепади температури повітря – від сильних заморозків до відлиги.
- Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.