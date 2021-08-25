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Українців дозволили відключати від послуг ЖКГ за борги: кому і де світить "обрізання"

25 серпня 2021, 16:29

Постачальникам послуг надали право відновити відключення споживачів.

Субсидія, квитанція
В Україні відновлюють відключення від комуналки за борги / УНІАН

За борги по ЖКГ в Україні знову можуть відключати споживачів від комунальних послуг.

Це випливає з поправок до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на попередження виникнення та поширення коронавірусної хвороби", схвалених Верховною Радою.

Як відомо, раніше в Україні вводилися обмеження на відключення населення від комунальних послуг через заборгованості. Заборона діяла за у зв'язку з епідемією коронавірусу.

Кого і де відключатимуть від комуналки за борги

При цьому постачальникам надали право відновити відключення через 30 днів після того, як регіон вийде з "червоної" карантинної зони.

Додамо, що для відновлення користування комунальної послуги (вода, газ, світло...) споживач повинен не тільки погасити заборгованість, а й оплатити послугу повторного підключення. Як приклад наводиться повторне підключення до електроенергії, яке в залежності від регіону, може скласти від 600 до 2000 грн.

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Де заборонено відключати споживачів за борги по комуналці

Як пише ExPro Consulting, на період дії карантину та 30 днів після нього заборонялося нарахування пені та штрафів за заборгованість за житлово-комунальні послуги та припинення надання таких послуг.

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Звернемо увагу на те, що заборона продовжить діяти в регіонах, де буде встановлено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Скільки українці заборгували за послуги ЖКГ

Заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП) на кінець червня 2021 року зменшилася на 3,6% порівняно з травнем – до 66,4 млрд грн., повідомляє Державна служба статистики України.

Згідно повідомлення, станом на кінець червня:

  • заборгованість населення за природний газ склала 24,7 млрд грн (-5%);
  • за централізоване опалення та гарячу воду-21,5 млрд грн (-5,2%);
  • за управління багатоквартирними будинками-5,5 млрд грн (+2%);
  • за централізоване постачання холодної води та водовідведення-6,4 млрд грн (+1,5%);
  • за вивезення побутових відходів - 1,2 млрд грн (+10%);
  • за постачання електроенергії-7,1 млрд грн (-3%).

У червні населення країни сплатило за житлово-комунальні послуги 12,8 млрд грн (123,1% нарахованих за цей період сум).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 30 листопада 2020 року з проектів Державної комісії, яка регулює тарифи у сфері енергетики і комунальних послуг в країні (НКРЕКП) стало відомо, що з 1 січня 2021 року в Україні подорожчають тарифи на газ.

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У Нафтогазі, у свою чергу, заявляли, що підвищення не торкнеться тих громадян, які раніше уклали з постачальниками річні тарифи на постачання палива.

Кабінет Міністрів України 28 грудня ухвалив рішення про скасування пільгового тарифу на оплату електроенергії для населення, згідно з яким українці платили 90 копійок за перші 100 кіловат-годин. Вже з 1 січня 2021 року ціна для побутових споживачів зафіксована на рівні 1,68 грн/кВт-год.

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коммуналка ЖКХ заборгованість газовий борг новини України
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