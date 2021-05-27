Українців труять небезпечним фальсифікатом: які продукти в зоні ризику

В Україні багато фальсифікату-експерт / УНІАН

Лише за три місяці 2021 року в нашій країні вилучили з обігу 8600 кілограмів фальсифікованих молокопродуктів, м'яса і м'ясопродуктів, риби. Небезпечні продукти, які не відповідають вимогам і стандартам якості, виявили навіть у шкільних їдальнях, заявила в Facebook голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалецька

"Фальсифікат в нашій країні зараз - це проблема номер один. У тому числі – це наслідок пандемії, яка вдарила по кишенях українців і активізувала ділків", – написала вона.

Держслужба щорічно вилучає з обігу тисячі кілограмів фальсифікованих продуктів. Щоб виправити ситуацію, на думку Магалецької, необхідно посилити заходи контролю в першу чергу в навчальних закладах, де небезпечними продуктами годують дітей.

"Серед продуктів, які фальсифікують найчастіше - жири та олії, риба та продукти з неї, м'ясо та м'ясопродукти тощо. Пам'ятайте про це, коли раптом захочете придбати дешеву імпортну оливкову олію або хамон в місці, де постійно "зламаний" касовий ап арат", – написала чиновниця.