"Українці вмиратимуть вдома": лікар пояснив, чим загрожує зволікання із запровадженням локдауну

Хворим доведеться днями чекати, поки хтось помре, щоби звільнилося ліжко, зазначив Арістов / Фото Reuters

Інфекціоніст, консультант з управління змінами Revival Institute for Future Вадим Арістов заявив, що якщо влада запровадить локдаун через епідемію коронавірусу з істотним запізненням, то на Україну чекає надмірна смертність і збільшення летальності.

Експерт сказав під час чату на Главреді, що "очевидний намір уряду - і далі демонструвати, що ситуація під контролем".

"Але як працює такий підхід, ми бачили навесні. В окремих областях місцева влада для того, щоби не вводити регіон в "червону зону" і не втрачати кошти бізнесу, штучно тримали регіон в "жовтій" або "помаранчевій зоні" за рахунок домальованих ліжок, які не існують. Тобто в МОЗ будуть дані, що в цьому регіоні ще багато вільних ліжок, а насправді там упродовж декількох тижнів не вийде знайти хоча б одне ліжко, щоби когось госпіталізувати",-сказав Арістов.

За його словами "хворим доведеться днями чекати, поки хтось помре, щоби звільнилося ліжко".

"Навесні люди залишалися вдома і чекали цього ліжка нескінченно, вдома вони і вмирали", - додав він.

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Інфекціоніст пояснив: щоби залишати хворих на коронавірус пацієнтів вдома, за державні кошти закуповувалися кисневі концентратори.

"Їх ніхто не хотів використовувати навесні-влітку, тому що це - зайвий клопіт для сімейних лікарів, які не хочуть нести матеріальну відповідальність. Зараз МОЗ цю проблему приготувалося розв'язувати, напрацювали договір. У разі чого, дисфункцію вони подолають, і ці кисневі концентратори будуть вдома у пацієнтів. І пацієнти вмиратимуть вдома. Але ситуація буде виглядати так, що вільні ліжка в лікарнях є, а, значить, регіон не відноситься до "червоної зони", - сказав він.

Арітов вважає, що запровадження локдауну - це єдиний важіль впливу для того, щоб в Україні щодня зменшувати кількість інфікованих. Якщо цього не робити, то кожен інфікований буде потенційно передавати інфекцію шести-восьми іншим людям, тому розгін темпів епідемії буде божевільний.

Як повідомляв Главред, станом на ранок суботи, 2 жовтня, коронавірус в Україні за добу виявили у 11 809 жителів країни. Було госпіталізовано 2692 особи; летальних випадків - 203; одужали - 3469 осіб.

Інфекціоніст Вадим Арістов вважає, що запроваджувати жорсткий локдаун в Україні потрібно вже з 14 жовтня.

Учені НАН України заявили, що ситуація з COVID-19 найбільш загрозлива у Чернівецькій області. У цьому регіоні кількість зайнятих ліжок вже зрівнялася з рівнем піку попередньої хвилі коронавірусу.