Українці мають право на безкоштовні стоматологічні послуги - список

Пакет покриватиме лише ургентну стоматологічну допомогу всім та планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, окрім ортодонтичних процедур.
З 1 квітня в нашій країні запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет, повідомляє пресслужба Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.
Пакет покриватиме лише ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.
"Хочу підкреслити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші Стоматологічні послуги", - пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.
Тариф на медичні послуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.
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"Прогнозуючи кількість послуг, яку установа зможе надати в наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження", - додав Віленський.
Що входить до переліку безкоштовних стоматологічних послуг:
- Первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;
- ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;
- надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)
- інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;
- організація та проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;
- своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.
Скандал у Рівному:
- У Рівному розгорівся скандал після того, як у мережі опублікували відео за участю стоматолога, який бив дітей прямо в кабінеті.
- На відео, що з'явилося на YouTube, відображено насильство з боку стоматолога в стоматологічному кабінеті.
- На кадрах стоматолог погрожує маленькій пацієнтці стоматологічним приладом, а потім пробує її душити.
- На другому відео стоматолога разом з помічницею силою вдалося посадити хлопчика в крісло, але лікування зубів супроводжувалося побиттям.