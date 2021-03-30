Українці мають право на безкоштовні стоматологічні послуги - список

Українцям надаватимуть безкоштовно деякі стоматпослуги / Стоматологія

З 1 квітня в нашій країні запрацює оновлена програма медичних гарантій в частині надання стоматологічних послуг громадянам, які були виділені в окремий амбулаторний пакет, повідомляє пресслужба Національної системи охорони здоров'я України на сторінці в Facebook.

Пакет покриватиме лише ургентну стоматологічну допомогу всім і планову стоматологічну допомогу дітям до 18 років, крім ортодонтичних процедур і протезування.

"Хочу підкреслити, що в умовах обмеженого фінансування системи охорони здоров'я раціональним є витрачати ресурси тільки на найнеобхідніші Стоматологічні послуги", - пояснив начальник НСЗУ Андрій Віленський.

Тариф на медичні послуги зі стоматологічної медичної допомоги в амбулаторних умовах становить 116 гривень.

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"Прогнозуючи кількість послуг, яку установа зможе надати в наступному році, ми також передбачили коефіцієнти, які враховують карантинні обмеження", - додав Віленський.

Що входить до переліку безкоштовних стоматологічних послуг:

Первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;

ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)

інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація та проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;

своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

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