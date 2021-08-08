Українці масово переїжджають до Польщі: куди саме їдуть і чому

Українці виїжджають до Польщі / prm.ua

В Польщі більш ніж половину кількості іноземців, які подали заяви на отримання дозволів на тривале перебування в країні, склали українці. У поточному році 277 тисячам наших співвітчизників польська влада видала дозвіл на проживання.

Про це повідомляє Polskie Radio, посилаючись на спікера управління у справах іноземців Польщі Якуба Дудзяка.

При цьому наголошується, що до Польщі переїжджає українська молодь, яка шукає роботу. Близько 70% іноземців, які мають посвідку на проживання в Польщі, - це особи віком до 40 років. Понад 25% - ті, кому 40-59 років.

Всього в країні посвідку на проживання мають 500 тисяч іноземців з країн ЄС:

Громадян України - 277 тисяч осіб Громадян Білорусі - 34 тисячі Громадян Німеччини - 20 тисяч Громадян Росії - 13 тисяч Громадян В'єтнаму -11 тисяч Громадян Індії - 10 500 Громадян Грузії - 9 тисяч Громадян Італії - 8 500 Громадян Китаю - 6 500 Громадян Великобританії - 6 500

"Іноземці воліють селитися в регіонах з великими міськими центрами, які пропонують можливості роботи або навчання. Найбільш популярні такі воєводства: Мазовецьке - 132 тис. осіб, Малопольське - 60 тис., Великопольське - 46 500, Нижньосілезьке - 40 500 і Сілезьке - 31 тис.", - зазначено в повідомленні Управління у справах іноземців.

Нагадаємо, у Чехії підприємці активно шукають на роботу українців і заохочують високими зарплатами. Обіцяють від 30 до 90 тисяч гривень на місяць. Найбільше чеські підприємці потребують різноробів на харчових виробництвах, електриків і різноробів на складах.

Також раніше посли оприлюднили дані щодо кількості українців у Польщі та Чехії. Виявляється, за кордоном проживає і працює від трьох до п'яти мільйонів українців. У Чехії проживає близько 180 тисяч українців. І ця кількість становить чи не найбільшу нацменшину в країні.