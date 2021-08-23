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Українці відзначають День прапора: як синьо-жовтий стяг піднімали в Україні та в різних куточках світу

23 серпня 2021, 10:54

Ми разом піднімаємо прапор і повинні піднімати Україну разом, заявив президент на урочистій церемонії в географічному центрі України – селі Мар'янівка.

Прапор України перед Верховною Радою
Прапор України підняли перед Верховною Радою в Києві / t.me/verkhovnaradaukrainy

Сьогодні, 23 серпня, Україна святкує День Державного Прапора. Синьо-жовтий стяг урочисто підняли на площі Конституції перед будівлею парламенту. Також церемонії підняття прапора пройшли в Харкові, Дніпрі, Одесі, Рівному, Луцьку та інших містах України.

"У містах та селищах, де майорить синьо-жовтий прапор, люди живуть вільно, а головне — мирно. З часом наш прапор гордо повернеться на всю територію Донбасу і Криму!", - зазначили у Верховній Раді.

На церемонії підняття Державного Прапора України в географічному центрі України - селі Мар'янівка Черкаської області - був присутній президент Володимир Зеленський. Там відкрили артоб'єкт серце України.

"У 30 річницю відновлення нашої незалежності ми піднімемо прапор саме тут, в географічному центрі України. Саме тут б'ється серце - Серце України", - зазначив глава держави.

Артоб'єкт являє собою площу, на якій по колу розташовані пари крил, на кожній - вишивка з усіх регіонів країни. Вони символізують 24 області України та поки що окупований український Крим.

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"Це символ того, що підніматися вгору і бути на висоті набагато легше разом", - сказав Зеленський.

"Вітаю всіх зі святом. Сьогодні нас об'єднає спільне дійство, об'єднає спільна мета: ми разом піднімаємо прапор і повинні піднімати Україну, піднімати Україну лише разом... З Днем Державного Прапора України!", - додав президент.

  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua
  • День прапора 2021
    День прапора 2021 president.gov.ua

У Києві ветерани АТО/ООС підняли на флагшток найбільший прапор України. Цей флагшток - найбільший в країні, його висота - близько 90 метрів, важить він 32 тонни. Розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри. У церемонії брав участь мер Києва Віталій Кличко.

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У Києві підняли найбільший прапор України / скріншот

Під посольством Росії в Києві встановили 150 прапорів України – по одному на кожні 100 жертв російської агресії.

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Фото t.me/Segodnya_life

У Харкові урочисто підняли державний прапор на новий флагшток. Це зробили Микола Котляр - батько загиблого на Майдані харків'янина, героя Небесної Сотні та Костянтин Вурський - учасник війни на Донбасі.

До слова, встановлений в Харкові флагшток заввишки у 102 метри є найвищим в Україні та всій Європі. Розміри полотнища прапора на ньому становлять 22,5 м на 15 м, передає Харків Times.

Під час підняття прапора харківські військові здійснили триразовий залп зі зброї. В урочистій церемонії взяли участь десятки городян, а на сцені у флагштока виступили фольклорні колективи.

Синьо-жовті прапори піднімали сьогодні не лише в Україні, а й за її межами. У МЗС повідомили, що з нагоди свята в різних куточках світу представники українських громад разом сдипломатами розгорнули 30-метрові стяги.

"Синьо-жовтий прапор вражаючих розмірів майорів у столицях Європи та по всій Північній Америці, на самому півдні Африки, у стародавньому місті Петра в Йорданії, на узбережжі Перської затоки та у мексиканській долині Теотіуакан, у стародавньому храмовому комплексі Баальбек в Лівані та відомому комплексі хмарочосів "Flame Towers" в Азербайджані. У Греції повітряна куля пронесла Державний Прапор України над найвищим високогірним озером Пластира, а у Загребі наш стяг піднявся на найвищу будівлю як свідчення сили духу та незламності українського народу", - йдеться в повідомленні МЗС України у Facebook.

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Скріншот відео МЗС України

Зазначимо, сьогодні в містах Украни пройдуть різні заходи з нагоди святкування Дня Прапора. Зокрема, у Києві відбудеться культурно-громадська акція, присвячена святкуванню 30-ї річниці Незалежності України "Обрядовий рушник", покажуть фільми "Сильніше, ніж зброя", "Михайло Грушевський" у кінотеатрах мережі КП "Київкінофільм".

У зв'язку зі святами 23-24 серпня в столиці буде обмежено рух низкою вулиць. Детальніше про схему руху в святкові дні можна ознайомитися на сайті Київської міськради.

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23 і 24 серпня в Києві буде обмежено рух транспорту / kyivcity.gov.ua

Як повідомляв Главред, в суботу, 21 серпня, на Воронцовському маяку в порту Одеси вивісили 18-метровий державний прапор до Дня Незалежності України.

Полотнище величиною 18 на 5 метрів піднімається на всю висоту маяка. Прапор закріпили на верхній частині маяка вздовж його стін - тут він провисить до 24 серпня включно. Його можна побачити з Приморського бульвару, Потьомкінських сходів і пляжів міста.

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прапор України День Прапора новини України
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