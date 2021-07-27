41% українців вважають, що вони з росіянами "один народ" - опитування

Прапори Росії та України / УНІАН

Більшість українців на сьомому році розв'язаної Росією війни на Донбасі не погоджуються з недавнім твердженням президента РФ Володимира Путіна про те, що росіяни та українці - "єдиний народ". Про це говорять дані нового опитування, яке провели співробітники соціологічної групи "Рейтинг".

Наприклад, 55% опитаних не погодилися з викладеною в статті Путіна заявою про те, що "росіяни і українці – один народ, який належить до одного історичного і духовного простору", 41% з цим твердженням згодні.

На Сході, а також серед парафіян УПЦ МП з такою думкою погоджуються понад 60%. Серед жителів Західного регіону, навпаки, більше 70% незгоди з цим. Більше 80% виборців "Опозиційної платформи - За життя", партії "Наші" і скандального блогера Анатолія Шарія погоджуються з тезою про "один народ".

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Нагадаємо, 13 липня була опублікована стаття президента Росії Володимира Путіна про Україну. У матеріалі йшлося про звинувачення української сторони в нібито небажанні слідувати врегулюванню конфлікту на Донбасі на базі Мінських угод. При цьому Путін звинуватив Київ в організації "кривавих провокацій" в зоні збройної конфронтації.

Путін вважає Україну елементом "глобальної змови" проти Росії і звинуватив Київ у тому, що українська влада нібито залишила Донбас.

Президент України Володимир Зеленський у відповідь вибухнув наріканнями - у Путіна є час для написання статей про Українську державу, проте немає можливості провести зустріч на вищому рівні.