Українці зможуть потрапити в одну з країн Європи без тесту на COVID-19

З України в Чорногорію можна буде потрапити без тесту на коронавірус / Reuters

Громадяни України, Росії, Білорусі та Північної Македонії зможуть потрапити на територію Чорногорії (знаходиться у Південно-Східній Європі) без обмежень, які раніше було запроваджено у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Коронавірусні обмеження знімуть під час туристичного сезону, поділився у Twitter міністр фінансів і соціального забезпечення Мілойко Спаіч.

Чиновник підкреслив, що для візиту в країну не потрібен буде ПЛР-тест на коронавірус.

"...для відвідування Чорногорії у туристичний сезон 2021 для громадян Російської Федерації, Білорусі, України та Північної Македонії будуть зняті всі обмежувальні заходи...", – зазначив Спаіч.

У Чорногорії з кінця листопада до початку травня триває зимовий туристичний сезон. Пляжним туристичним сезоном в країні вважають період з травня до жовтня.

У Чорногорії діє карантин для боротьби з поширенням COVID-19.

На більшій частині території країни з 17 квітня карантинні заходи пом'якшили:

Закладам громадського харчування дозволили приймати клієнтів та працювати з 07:00 до 23:00, а не до 21:00;

Ринкам та торговим центрам дозволили працювати з 07:00 до 22:00, а не до 21:00;

Комендантська година стала починатися не о 22:00, а о 00:00 та як і раніше діє до 5 години ранку.

Нагадаємо, пандемія коронавірусу почалася у березні 2020 року. Низка країн світу запровадили карантин, було обмежено міжнародне сполучення.

Держави поділили на червону та зелену зони – "червоним" позначали території, на яких вирував коронавірус. Європейські держави посилили правила в'їзду, зокрема почали вимагати негативний ПЛР-тест на COVID-19.

В Україні у разі прибуття з країни червоної зони було потрібно проходження двотижневого карантину. Щоб уникнути ізоляції, необхідно було зробити тест на коронавірус.

У березні 2021-го українська влада вирішила, що всі пасажири, які прибувають у нашу країну, мають проходити карантин чи мати негативний тест на коронавірус, зроблений не пізніше, аніж за 48 годин до перетину кордону.