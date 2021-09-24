Українці вже можуть роздрукувати СOVID-сертифікати на порталі "Дія": покрокова відеоінструкція

Щоб отримати сертифікат, навіть не потрібна "Дія.Підпис".
Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації надало українцям нову можливість – тепер COVID-сертифікати можна згенерувати та роздрукувати за допомогою Дія. Дані прийдуть на електронну пошту.
Довідка. СOVID-сертифікат – це документ в "Дія", що підтверджує статус вакцинованої людини. З ним бізнес зможе продовжити працювати, а люди зможуть відвідувати масові заходи, водити дітей в дитячі садки та школи.
Отримати сертифікат можна всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Для цього:
- авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)
- натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"
- підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом
- коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам надійде повідомлення про це на електронну пошту.
Як правильно роздрукувати та скласти міжнародний СOVID-сертифікат розказано у відеоролику:
Крім того, в додатку "Дія" з'явилася можливість отримати "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини від COVID-19. Термін його дії складе 120 днів. Така послуга поки що доступна тільки для користувачів iOS.
Для того, щоб згенерувати "жовтий" сертифікат, необхідно:
- оновіть застосунок до останньої версії в AppStore;
- натисніть "Послуги" - "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат";
- підпишіть згоду на передання ваших даних "Дія.Підписом";
- коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, то сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.
Раніше повідомлялося, що ті, хто перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифікатів не буде відмінностей за кольором.
Нагадаємо, що Європейський союз офіційно визнав українські covid-сертифікати у мобільному додатку"Дія". Завдяки цьому українці зможуть безпечно відвідувати країни ЄС.