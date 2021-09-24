Українці вже можуть роздрукувати СOVID-сертифікати на порталі "Дія": покрокова відеоінструкція

Сovid-сертифікати вже на порталі" Дія " / УНІАН

Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації надало українцям нову можливість – тепер COVID-сертифікати можна згенерувати та роздрукувати за допомогою Дія. Дані прийдуть на електронну пошту.

Довідка. СOVID-сертифікат – це документ в "Дія", що підтверджує статус вакцинованої людини. З ним бізнес зможе продовжити працювати, а люди зможуть відвідувати масові заходи, водити дітей в дитячі садки та школи.

Отримати сертифікат можна всім українцям, які пройшли повний курс вакцинації. Для цього:

авторизуйтеся на порталі "Дія" за допомогою електронного підпису (КЕП)

натисніть "Отримати СOVID-сертифікат" на головній сторінці або в розділі "Послуги"

підпишіть згоду про обробку персональних даних КЕПом

коли "Дія" знайде дані про вашу вакцинацію в реєстрах, то вам надійде повідомлення про це на електронну пошту.

Як правильно роздрукувати та скласти міжнародний СOVID-сертифікат розказано у відеоролику:

Крім того, в додатку "Дія" з'явилася можливість отримати "жовтий" сертифікат про отримання однієї дози вакцини від COVID-19. Термін його дії складе 120 днів. Така послуга поки що доступна тільки для користувачів iOS.

Для того, щоб згенерувати "жовтий" сертифікат, необхідно:

оновіть застосунок до останньої версії в AppStore;

натисніть "Послуги" - "COVID-сертифікати" - "Отримати сертифікат";

підпишіть згоду на передання ваших даних "Дія.Підписом";

коли "Дія" знайде інформацію щодо вашої вакцинації в реєстрах, то сертифікат одразу підтягнеться в застосунок.

Раніше повідомлялося, що ті, хто перехворіли на коронавірус, зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні. У сертифікатів не буде відмінностей за кольором.

Нагадаємо, що Європейський союз офіційно визнав українські covid-сертифікати у мобільному додатку"Дія". Завдяки цьому українці зможуть безпечно відвідувати країни ЄС.