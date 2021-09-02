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Україні загрожує дефіцит картоплі: ціни різко злетять

2 вересня 2021, 22:00

Через такий неврожайний рік, ціни на картоплю поповзуть вгору, попереджають експерти.

картопля
Урожай картоплі / pixabay

Вже цієї осені Україні прогнозують дефіцит картоплі. Як кажуть аграрії, урожай картоплі в 2021 році дуже низький.

Експерти стверджують, що нинішня картопля виросла невеликою – до 30 міліметрів у діаметрі. Картоплю такого розміру зазвичай передають на крохмаль, згодовують худобі або залишають для посадки на наступний рік, передає ТСН.

"Частина врожаю почала псуватися ще влітку - картопля через проливні дощі просто почала гнити прямо в землі. Якість картоплі і його зовнішній вигляд в цьому році теж знизилися, і фермери змушені опускати ціни на цей овоч", - йдеться в повідомленні.

У південних областях в кінці літа фермери намагалися продати всю картоплю швидше і дешевше, так як зберігати її було неможливо.

Однак є ще надія на урожай в північних регіонах країни. Там найближчим часом почнуть збирати пізні сорти картоплі.

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Через такий неврожайний рік, ціни на картоплю поповзуть вгору, попереджають експерти.

читайте такожВ Україні різко злетять ціни на хліб

Як повідомляв Главред, в Україні найближчим часом варто очікувати зростання цін на молоко. Як заявив радник асоціації Український клуб аграрного бізнесу Володимир Лапа, зростання цін може відбутися вже восени цього року.

Тим часом у Держстаті повідомили, що інфляція в нашій країні в річному вимірі зросла в липні до 10,2%, що стало максимум з 2018 року. Порівняно з червнем ціни зросли всього на 0,1%. А з початку року зростання цін склало 6,5%.

viber
картопля ціни на продукти
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