Україні загрожує спалах COVID-19 вже у серпні: названо два головних сценарії

Новий спалах коронавірусу в Україні може відбутися або на початку серпня, або у другій половині вересня / Reuters

Українській владі наразі вдається своєчасно реагувати на локальні спалахи COVID-19. Однак розглядаються сценарії, за яких новий сплеск захворюваності може відбутися або у другій половині серпня, або у другій половині вересня. У регіонах знижуються показники падіння захворюваності, що створює передумови до нового спалаху. Імовірність коронавірусного сплеску стає досить високою.

Як повідомляє РБК-Україна, глава комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що влада наразі вивчає два базових прогнози: оптимістичний, за якого спалах очікується на другу половину вересня, і песимістичний - сплеск може статися вже в першій половині серпня.читайте такожКоронавірус наступає: у двох областях рекордний рівень госпіталізації інфікованих

На думку керівника Центру економіки охорони здоров'я Юрія Ганіченка, новий спалах коронавірусу в Україні очікується в першій половині серпня. Згідно з точкою зору вчених, в регіонах знижуються показники падіння захворюваності на COVID-19. Це передумова до того, щоб стався спалах.

"Небезпека полягає у тому, що зараз всі регіони України знаходяться на мінімальному плато, маючи досить низький рівень захворюваності. Всі вони вже не демонструють падіння захворюваності. Це якраз грунт для того, щоб почався сплеск", - підкреслив Ганіченко.

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Коронавірус в Україні

Згідно з даними на 2 серпня, в Україні за минулі 24 години встановлено 265 нових прецеденти COVID-19. Госпіталізовано 385 осіб. Найбільше заражень встановлено у Києві, Одеській, Тернопільській та Харківській областях.

У ВООЗ заявили, що новий спалах коронавірусу в Україні через штам Дельта може статися наприкінці серпня - початку вересня. З цієї причини фахівці закликають українців вакцинуватися від COVID-19.

Провідна інфекціоністка МОЗ Ольга Голубовська попередила про те, що штам Дельта, швидше за все, Україну не омине. Новий спалах коронавірусу в країні може статися буквально за ніч.