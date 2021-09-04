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Українець Цвєтов знову відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді

4 вересня 2021, 11:18

Ігор Цвєтов завоював срібну медаль Паралімпійських ігор у бігу на 200 метрів. Росіянин Дмитро Сафронов виграв "золото", Артемом Калашян — "бронзу".

Ігор Цвєтов
Ігор Цвєтов не підійшов до росіян на п'єдесталі. / facebook.com/igor.tsvietov.001

Під час урочистої церемонії на Паралімпіаді-2020 року в Токіо 27-річний український легкоатлет Ігор Цвєтов знову не став робити спільне фото з російськими спортсменами.

Цвєтов не підійшов до росіян на п'єдесталі. Під час фотографування призерів він стояв окремо. При цьому він плескав під час вручення медалей, передає sport-express.ru.

Цвєтов став другим у забігу на 200 метрів у категорії T35 (спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату).

Перемогу виборов росіянин Дмитро Сафронов, встановивши світовий рекорд. Третім став ще один росіянин Артем Калашян.

Сафронов, коментуючи вчинок Цвєтова 30 серпня, сказав, що це особиста справа українця.

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"Він (Цвєтов, - ред.) сказав: "Це любов до Батьківщини", - зазначив Сафронов в інтерв'ю ТАСС.

Як повідомляв Главред, 30 серпня під час церемонії нагородження Ігор Цвєтов вже відмовлявся від спільного фото з бігунами з ПКР (Паралімпійський комітет Росії).

У РФ гостро відреагували на відмову Цвєтова від спільного фото з росіянами на Паралімпіаді. Там заявили, що в Україні нібито "вселяють ненависть" по відношенню до РФ.

Скандал з Ярославою Магучіх на Олімпіаді

Ярослава Магучіх обняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх в Токіо та сфотографувалася разом з росіянкою, що і спровокувало скандал.

Як відомо, українка зайняла третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат у 2,00 метра.

У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх зазначили, що на Олімпійських іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну - це традиція на всіх без винятку турнірах.

Олімпійський чемпіон у греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучіх, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

Тренер українки Ярослави Магучіх Тетяна Степанова після повернення з Олімпіади-2020 заявила про те, що може піти з професії. Причиною став хейт на адресу Магучіх, пов'язаний з її обіймами з переможницею з Росії.

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