Українець Цвєтов знову відмовився фотографуватися з росіянами на Паралімпіаді

Ігор Цвєтов не підійшов до росіян на п'єдесталі. / facebook.com/igor.tsvietov.001

Під час урочистої церемонії на Паралімпіаді-2020 року в Токіо 27-річний український легкоатлет Ігор Цвєтов знову не став робити спільне фото з російськими спортсменами.

Цвєтов не підійшов до росіян на п'єдесталі. Під час фотографування призерів він стояв окремо. При цьому він плескав під час вручення медалей, передає sport-express.ru.

Цвєтов став другим у забігу на 200 метрів у категорії T35 (спортсмени з церебральним паралічем та іншими ураженнями опорно-рухового апарату).

Перемогу виборов росіянин Дмитро Сафронов, встановивши світовий рекорд. Третім став ще один росіянин Артем Калашян.

Сафронов, коментуючи вчинок Цвєтова 30 серпня, сказав, що це особиста справа українця.

Реклама

"Він (Цвєтов, - ред.) сказав: "Це любов до Батьківщини", - зазначив Сафронов в інтерв'ю ТАСС.

Як повідомляв Главред, 30 серпня під час церемонії нагородження Ігор Цвєтов вже відмовлявся від спільного фото з бігунами з ПКР (Паралімпійський комітет Росії).

У РФ гостро відреагували на відмову Цвєтова від спільного фото з росіянами на Паралімпіаді. Там заявили, що в Україні нібито "вселяють ненависть" по відношенню до РФ.

Скандал з Ярославою Магучіх на Олімпіаді

Ярослава Магучіх обняла російську спортсменку Марію Ласіцкене після закінчення змагань зі стрибків у висоту на Олімпійських іграх в Токіо та сфотографувалася разом з росіянкою, що і спровокувало скандал.

Як відомо, українка зайняла третє місце зі стрибків у висоту і завоювала бронзову медаль. Вона показала результат у 2,00 метра.

У Федерації легкої атлетики України після критики на адресу Магучіх зазначили, що на Олімпійських іграх в Токіо, як і на всіх змаганнях, після виступу атлетки вітали одна одну - це традиція на всіх без винятку турнірах.

Олімпійський чемпіон у греко-римської боротьби та народний депутат України Жан Беленюк заявив про однозначну підтримку Магучіх, як і кожного спортсмена, який прославляє Україну.

Тренер українки Ярослави Магучіх Тетяна Степанова після повернення з Олімпіади-2020 заявила про те, що може піти з професії. Причиною став хейт на адресу Магучіх, пов'язаний з її обіймами з переможницею з Росії.