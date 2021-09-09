Українка відзначила свій 100-й день народження і розкрила секрет довголіття

Українка приймає привітання то рідних / фото: сусільне

Мешканка Чернігова Неоніла Бруй відзначила 100-й день народження. Українка народилася 7 вересня 1921 року в селі Шибиринівка, а зараз проживає в Чернігові.

Історію довгожительки розповіло видання "Суспільне".

З 10-річного віку Неоніла працювала в колгоспі та пережила Голодомор. Саме цей період вона називає найстрашнішим у житті.

"У 33-му голод був, страшний голод був. Наше село невелике було, так чоловік п'ять померли від голоду. Полову гречану їли, пересівали, їли. Конюшину, або клевер, рвали головки, сушили та в хлібі пекли. З акації з сестрою лускали насіння, мололи та поїли, так мало не померли. Думали, що вона отруйна", — поділилася жінка.

Також вона застала Другу світову війну, а пережите в той час згадує з тривогою на обличчі.

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"Дивлюся у вікно, німець йде. Я злякалася як. Він зайшов з бідончиком трилітровим, молока попросив. Мамка налила молока, і він марку дав нам за молоко. Через місяць стали вбивати. Поліцейські вбивали. А у мене партизани забрали пальто. Одне єдине було, і те забрали", - згадує жінка.

Після закінчення педагогічного училища вона влаштувалася в школу, де пропрацювала 31 рік. Жінка запевняє, за все життя не спробувала жодну зі шкідливих звичок.

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фото: суспільне

​"Не пила, не курила, не вживала. Не розгулювалася дуже. Я дуже багато яблук їла. Кажуть, яблука - корисні фрукти", - поділилася довгожителька.

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