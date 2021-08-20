Українка отримала перше водійське посвідчення у 79 років

Ольга Перепелиця сіла за кермо на вісімдесятому році життя / скріншот ТСН

У Миколаєві місцева мешканка - 79-літня Ольга Перепелиця - успішно склала іспити і отримала перше у своєму житті водійське посвідчення.

У сервісному центрі МВС зазначили, що жінка вчилася на відмінно та всі іспити склала з першого разу, передає ТСН.

"У першому іспиті допускаються дві помилки, було здійснено одну помилку. Не всі молоді так справляються", - сказав керівник центру Вадим Шмулько.

За словами жінки, за кермо вона вирішила сісти через необхідність - чоловік захворів, тому їй довелося навчитися керувати автівкою. При цьому жінці відмовили в двох закладах, перш ніж вона змогла почати навчання.

До слова, чоловік Ольги Іванівни все життя займався машинами. На гроші від продажу останнього автомобіля подружжя придбало електромобіль, і жінка почала вчитися керувати. Вона зізналася, що їздила біля свого будинку без прав, поки не зупинили патрульні.

Реклама

Поки що новоспечений автомобіліст їздить лише в аптеки, в лікарню і на базар, але вже збирається розширити свій маршрут і поїхати до онуків в інший район міста.

Як повідомляв Главред, 16 лютого 2021 року парламент прирівняв цифрові водійські права у додатку Дія до паперових.

Тепер водій може пред'являти електронне водійське посвідчення, електронне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу і Договір обов'язкового страхування (ОСЦПВ) поліцейським для посвідчення своєї особи і права на водіння.