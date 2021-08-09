Українки можуть виходити на пенсію в 50 років і раніше: кому це доступно

Йдеться про певні материнські пільги та пільги для працівниць шкідливих професій.
На сьогоднішній день мінімальний пенсійний вік для українських жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року, підвищений до 60 років. Нововведення набуло чинності 1 квітня поточного року. Однак, попри це, у деяких категорій українок є можливість вийти на заслужений відпочинок набагато раніше.
Це передбачається пунктом 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".
Таким чином пенсію в 50 років можуть оформити:
- жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;
- жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;
- жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (професії стосуються гірничих робіт, видобутку, рудної та хімічної промисловості, металургії).
У 45 років вийти на заслужений відпочинок можуть:
- працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;
- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;
- працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.
Які особливості нарахування таких пенсій:
Дострокова пенсія нараховується довічно. Однак перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено.
Крім цього, жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати 15 років страхового стажу, який можна перевірити на сайті Пенсійного фонду.
Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.
Також раніше повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня.