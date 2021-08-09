Українки можуть виходити на пенсію в 50 років і раніше: кому це доступно

Жінки можуть вийти на пенсію в 50 років / Just-life . club

На сьогоднішній день мінімальний пенсійний вік для українських жінок, які народилися після 1 квітня 1961 року, підвищений до 60 років. Нововведення набуло чинності 1 квітня поточного року. Однак, попри це, у деяких категорій українок є можливість вийти на заслужений відпочинок набагато раніше.

Це передбачається пунктом 3 статті 115 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Таким чином пенсію в 50 років можуть оформити:

жінки, які народили п'ятьох або більше дітей;

жінки, у яких діти є інвалідами дитинства;

жінки, які працювали на шкідливих або небезпечних виробництвах (професії стосуються гірничих робіт, видобутку, рудної та хімічної промисловості, металургії).

У 45 років вийти на заслужений відпочинок можуть:

працівниці, зайняті повний робочий день на підземних роботах;

працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо шкідливими умовами праці;

працівниці, зайняті повний робочий день на роботах з особливо важкими умовами праці.

Які особливості нарахування таких пенсій:

Дострокова пенсія нараховується довічно. Однак перепризначення з урахуванням досягнення загальновстановленого пенсійного віку законодавством не передбачено.

Крім цього, жінка, яка оформляє дострокову пенсію, повинна мати 15 років страхового стажу, який можна перевірити на сайті Пенсійного фонду.

Нагадаємо, з 1 червня 2021 року право на підвищення пенсії отримали працюючі пенсіонери, яким виплати були призначені до квітня 2019 року.

Також раніше повідомлялося, в Україні скасували примусове переведення пенсій на картки з 1 вересня.