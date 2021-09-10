Українку знайшли з пакетом на голові та у кайданках: турецькі копи заявили про самогубство дівчини

Христину Новицьку знайшли мертвою в орендованій віллі під Бодрумом / Фото facebook.com/christina.novitskaya

У Туреччині зупинили розслідування обставин смерті 29-річної українки Христини Новицької. Турецькі слідчі вирішили, що дівчина, яку знайшли мертвою в кайданках і з пакетом на голові в орендованому будинку під Бодрумом, вчинила самогубство.

Рішення не порушувати кримінальне провадження ухвалила Генеральна прокуратура Бодрума, передає CNN Türk. За версією правоохоронців, жінка нібито повторила сцену з фільму 2003 року "Між смертю і життям".

У постанові прокуратури йдеться, що в день трагедії Новицька сама одягла мішок на голову і скувала руки ззаду кайданками. Вона також використовувала кисневу маску.

Людей, які могли б схиляти Новицьку до самогубства або ж допомагали загиблій у цьому, копи не знайшли.

Загибель українки в Туреччині

На початку січня 2021 року українку знайшли мертвою в будинку в курортному містечку Мугла під Бодрумом. Журналісти писали, що жертва – Христина Новицька.

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За даними ЗМІ, мертва дівчина сиділа на стільці, її руки були скуті за спиною кайданками за спиною, а на голові був поліетиленовий пакет. Медики нічим не змогли допомогти і констатували смерть Христини.

Дівчина закінчила Київський національний лінгвістичний університет, володіла турецьким, працювала перекладачем, захоплювалася танцями і викладала танці в Бодрумі. Знайомі жертви не вірять, що дівчина могла накласти на себе руки.

Журналісти писали, що впродовж останніх десяти місяців у Новицької була депресія, оскільки через епідемію коронавірусу COVID-19 вона не могла викладати танці та залишилася без грошей. Українка нібито ізолювалася і пила антидепресанти.