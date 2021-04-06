Українок пов'язали в Дубаї за оголення: ЗМІ дізналися, хто одна із затриманих

У Дубаї затримано громадянку України Яну, дізналися журналісти / instagram.com/ya_.na_ka

У найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів – у Дубаї – за позування для відеоролика в оголеному вигляді (стиль ню) затримали понад десять громадянок України. Одну з дівчат звуть Яна, і журналісти знайшли її брата.

Дівчина поїхала на відпочинок, і мала взяти участь у фотосесії, розповів її брат у сюжеті ТСН, опублікованому в Facebook.

Родич затриманої стверджує, що більше нічого не знає.

"Взагалі на відпочинок поїхала, а так навіть не знаємо, чому так… ну там, фотосесія також мала бути… знаємо, тільки інформації більше немає", – поділився брат українки.

В акаунті нашої землячки в Іnstagram йдеться, що вона модель. На сторінці є фотографії з Дубая у купальнику, зроблені в готелі та на пляжі.

Журналісти з'ясували, що в ОАЕ затримано громадянку України Яну / instagram.com/ya_.na_ka

У Дубаї затримано українку Яну, дізналися журналісти / instagram.com/ya_.na_ka

В ОАЕ сповідують іслам, і там дуже суворі вимоги як до місцевих жителів, так і до туристів – заборонене відверте вбрання, у соцмережі не можна викладати еротичні фото й відео.

За порушення норм суспільної моралі загрожує серйозне покарання – 6 місяців за ґратами та штраф у сумі 1 400 доларів.

Затримання дівчат у Дубаї за оголення – що потрібно знати

Увечері 3 квітня в соцмережах з'явилися фото й відео, на яких були зображені 13 голих жінок, які позують на балконі у Дубаї. Британське видання Mirror дізналося, що за участь у зйомках дівчат затримали.

За попередніми відомостями, зйомки влаштували у рамках рекламної кампанії, у них брали участь громадянки України, Росії та Білорусі.

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що в Дубаї затримали 11 наших землячок, їх звинуватили у порушенні норм суспільної моралі.