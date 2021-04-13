Українська армія знову несе втрати на Донбасі

Безпілотник терористів скинув гранати на позиції ЗСУ.
З початку доби, 13 квітня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.
Як повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, бойовики скинули гранати на українські позиції з безпілотника.
"Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, недалеко від селища Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру", - розповіли в штабі.
В районі населеного пункту Майорських БПЛА терористів скинув гранати на позиції ЗСУ, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення.
"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, поблизу селища Первомайське, ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - додали там.
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Повідомляється, що ще два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, їх госпіталізували.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.
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Загострення на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. В результаті ворожого вогню загинули 4 українських військових. Через це президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
- 30 березня Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак зробив заяву, згідно з якою Росія підводить війська до кордонів України, мотивуючи свої дії планами щодо нових військових маневрів Захід 2021.
- 5 квітня бойовики на Донбасі обстріляли зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів українські позиції біля Авдіївки. В результаті ворожого обстрілу смертельне поранення отримав військовослужбовець Об'єднаних сил.
- Наступного дня бойовики атакували українських військових на Донбасі. В результаті мінометного обстрілу і підриву військового автомобіля загинули двоє військовослужбовців ЗСУ.