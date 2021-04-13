Українська армія знову несе втрати на Донбасі

Бойовики скинули гранати по позиціях ЗСУ / УНІАН

З початку доби, 13 квітня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі.

Як повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил, бойовики скинули гранати на українські позиції з безпілотника.

"Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, недалеко від селища Південне, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру", - розповіли в штабі.

В районі населеного пункту Майорських БПЛА терористів скинув гранати на позиції ЗСУ, в результаті чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід, поблизу селища Первомайське, ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї", - додали там.

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Повідомляється, що ще два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, їх госпіталізували.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь.

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