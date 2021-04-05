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Українські чиновники заплуталися в питанні денонсації Харківських угод

5 квітня 2021, 11:56

Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації "харківських угод".

Олексій Резніков
Олексій Резніков / УНІАН

Вихід з "харківських домовленостей"з Російською Федерацією стане послідовним політичним рішенням і одним з кроків з деокупації Криму, заявив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

У КМУ пояснили необхідність денонсації харківських угод

Як підкреслив він у коментарі LB.ua, "Харківські угоди" знищували військово-морський потенціал України.

"Україні важливо демонструвати свою послідовну позицію щодо деокупації Криму і Севастополя. Денонсація "Харківських угод" - це символічний політичний сигнал. Він допоможе привести ситуацію у відповідність зі здоровим глуздом. Тому що є нонсенс: Севастополь і Крим окуповані Росією, а якщо відкрити базу законодавства, то побачимо , що Харківські угоди донині відображаються як діючі. Водночас у Конституції України вже кілька років записано, що не може бути на нашій території іноземних військових баз. До того ж ми скасували договір "про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Росією", який укладено в 1997 році ", - пояснив Резніков.

читайте також"Харківські угоди" згадали для удару по Порошенку - політологВін зазначає: важливо, щоб зараз почалася робота з дослідження всіх обставин підписання домовленостей.

"Зараз важливо, щоб почалася робота з аналізу обставин підписання угод. Адже за великим рахунком Чорноморському флоту РФ була делегована охорона морських кордонів України. Тобто було прийнято стратегічне рішення-зупинити розвиток ВМС України. Якщо за це притягнуть винних до відповідальності, Ми покажемо, що як країна ми налаштовані дуже серйозно", - пояснив він.

Денонсація Харківських угод: позиція МЗС

У сою чергу Міністерство закордонних справ України виступає проти денонсації "харківських угод". У відомстві впевнені, що за порушення умов домовленостей можна отримати компенсацію від Росії за окупацію Криму, розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, підписаний в 2010 році Віктором Януковичем документ фіксує порушення Росією своїх юридичних зобов'язань на тлі тимчасової окупації Кримського півострова. Ніколенко зазначив, що МЗС ще в 2014 році був проти денонсації "харківських угод", і за сім років війни нічого не змінилося.

"Наші аргументи такі: угода фіксує тимчасовий характер базування ЧФ, залишає діючими зобов'язання Росії не мати в його складі ядерної зброї, встановлює загальну чисельність особового складу, кораблів, озброєнь і визначає місця тимчасової дислокації, зобов'язує військові формування флоту поважати суверенітет і законодавство України. Порушення положень Угоди надає нам додаткові аргументи при можливому розгляді в міжнародних судах питань притягнення Росії до відповідальності і компенсації збитків за окупацію Криму", - пояснив речник МЗС України.

читайте такожРазумков розповів, що загрожує депутатам за Харківські угодиНіколенко зазначив, що за розміщення в Криму Чорноморського флоту Росія перед Україною несе і фінансові зобов'язання. А ігнорування взаємних розрахунків створює підстави для боргових позовів.

"Українська сторона проводить системну роботу для відновлення порушених прав України. Повернемося також і до питань реституції, зокрема за договором про ЧФ РФ", - додав представник МЗС.

Харківські угоди - про що повідомлялося раніше:

новини України Олексій Резніков Олег Ніколенко Харківські угоди
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