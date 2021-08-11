Українські фермери отримають держдопомогу за втрачені посіви

Фермери отримають близько п'яти тисяч грн за один гектар / Pixabay

Кабінет Міністрів затвердив новий вид державної допомоги для аграріїв. Таким чином українські фермери отримають відшкодування за збитки від втрачених через погодні умови посівів.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, 11 серпня. Про це в Telegram-каналі заявити прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, за кожен гектар втрачених посівів місцеві аграрії отримають 4 тисячі 700 гривень.

Однак відшкодування не можна буде отримати на більш ніж 50 гектарів, які знаходяться в руках одного господарства.

Раніше повідомлялося, що в Україні, незважаючи на негоду у вигляді дощу, масово горять засіяні поля, на яких якраз прийшов час збору врожаю. На Миколаєвщині сталася пожежа на полях з пшеничними посівами. Інцидент трапився на сільськогосподарському полі на території Баштанської міської територіальної громади. Там вигоріло майже п'ять гектарів пшениці на корені.

Також раніше Главред писав, що аномальні погодні явища по всьому світу ставлять під загрозу збір врожаю сільськогосподарських культур. Небезпечна ситуація може спровокувати зростання цін на продовольство, які вже близькі до максимальних за десятиліття.