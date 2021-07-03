Українські рибалки терпіли лихо в Чорному морі: РФ заявила про допомогу, коли їх вже врятували

Українських рибалок врятував екіпаж катера морської охорони Балаклава / Фото dpsu.gov.ua/ua

Вночі 3 липня в Чорному морі поблизу Тендерівської коси терпіло лихо українське риболовецьке судно. Однак кораблі Російської Федерації ігнорували сигнал "SOS", хоча росЗМІ відзвітували, що кораблі прикордонної служби РФ висунулися на допомогу.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони повідомили, що поширена російською стороною інформація про готовність надати допомогу українському риболовецькому судну ОД-2592 є черговим інформаційним заходом РФ. Інформацію Росія розповсюдила, коли судно вже буксирував корабель морської охорони Державної прикордонної служби України в порт приписки Очаків.

"Названі у російських інформаційних вкиданнях ракетний крейсер "Ивановец" ЧФ та прикордонний сторожовий корабель "Безупречный" прикордонної служби ФСБ РФ до українського судна не наближались, незважаючи на отримання сигналу SOS", - зазначили у відомстві.

Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що рибалок врятував екіпаж катера морської охорони "Балаклава".

Близько 02:40 години в радіоефірі з'явилося повідомлення від екіпажу цивільного судна, що прямував у бік Грузії. Повідомлялося, що фелюга (невелике вітрильне або моторне судно) подає сигнал лиха. Рибалки вирушили на промисел з Очакова, проте через деякий час сталася технічна несправність, знеструмлене судно втратило управління. Вітром їх почало відносити у відкрите море.

Катер Одеського прикордонного загону висунувся в зазначений район. Майже в 25 морських милях на південь від Тендрівської коси моряки-прикордонники виявили риболовецьке судно.

При цьому екіпаж "Балаклави" не помітив жодних російських військових або прикордонних кораблів, які, за повідомленнями деяких російських інформаційних ресурсів, прийшли на допомогу українським рибалкам.

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