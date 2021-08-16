Українські рятувальники, які гасили масштабні пожежі в Греції, повернулися додому

Сто українських рятувальників знову побачилися з близькими / ДСНС

Українські рятувальники, які допомагали гасити масштабні лісові пожежі у Греції, в понеділок, 16 серпня, повернулися додому. Загін ДСНС складався з 100 осіб. Літак приземлився в аеропорту "Київ".

Як повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, рятувальників зустрічали міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова ДСНС Микола Чечоткін та близькі.

"16 серпня в міжнародному аеропорту "Київ" приземлився спецрейс з Афін, яким повернулися додому українські вогнеборці. Вони брали участь у гасінні масштабних лісових пожеж на території Греції", - розповіли в ДСНС.

Українські рятувальники ліквідували в Греції окремі осередки пожежі на території понад 19 тисяч метрів, низову пожежа, яка охопила площу 1,7 гектара, а також гасили верховий вогонь площею 350 квадратних метрів.

Відзначається, що завдяки українським вогнеборцям були врятовані два населених пункти - Спатари і Метохи.

Нагадаємо, у Греції спалахнули страшні масштабні пожежі, які знищили не тільки ліси, а й будинки людей. Евакуйовані тисячі людей, сотні будинків і автомобілів згоріли дотла. Є загиблі. Люди рятувалися від вогню на поромах.