Українські танки на Красній площі: главком ЗСУ розповів про свою мрію

Главком ЗСУ розповів про свою мрію / facebook.com/GeneralStaff.ua

Головнокомандувач Збройними Силами України генерал-майор Валерій Залужний заявив про те, що не проти проїхати по центру Москви на танку.

Як підкреслив він в інтерв'ю на 5 каналі, він не проти проїхати на танку по Красній площі.

"Я хочу попросити наших людей, щоб вони вірили Збройним Силам України, вірили Залужному, вірили Павлюку, Шапталі", - зазначив він.

При цьому Залужний відповів на питання ведучої про те, "хотів би він проїхати на танку по Красній площі Москви?".

"Напевно так. Чесно, так, і по Арбату теж. Але акуратно, тому що це пам'ятник", - відповів головком ЗСУ.

Реклама

читайте також"За зруйнований будинок і зламані долі": главком ЗСУ закликав Росію до відповіді

Раніше Залужний заявив про те, що Збройні Сили України повинні бути готові до ведення наступальних дій для звільнення окупованих територій.

Він підкреслив, що загроза повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не зникла.