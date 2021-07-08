Українських заробітчан дуже чекають за кордоном: кого та куди запрошують на роботу

У червні в країнах Євросоюзу було зафіксовано різке зростання кількості вакансій для українців за кордоном.
У червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік попиту українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже у 2 рази, випливає з аналізу Оpendatabot.
Згідно з даними сайту Jooble, в останній тиждень червня роботодавці представили роботу 12 840 українцям, при тому, що в кінці травня роботу пропонували тільки по 7667 вакансіям.
Які країни запрошують українців:
- Польща,
- Чехія,
- Німеччина,
- Литва,
- Латвія.
Найпопулярніші спеціальності:
- сантехніка,
- електрик,
- зварник,
- різнороб,
- пакувальник,
- швачка,
- кухар,
- доглядальниця,
- водій.
За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками на сьогодні за кордоном працюють 3-5 мільйонів українців.
Також наголошується, що на сьогодні в трудову міграцію постійно залучені приблизно 13-16% від усього населення України.
Причини попиту на українських заробітчан:
- економічні проблеми через карантин і обмеження йдуть;
- Європа "заливає" коронавірусну кризу грошима – а отже збільшуються інвестиції в бізнес і з'являється додатковий попит в робочих руках;
- кількість українців скорочується на 200-250 тис. щорічно – значить і кількість трудових мігрантів теж зменшується.
Втім, не всі країни так радо приймають українських трудових мігрантів робітничих спеціальностей. Зокрема, в Німеччині переважно в попиті кваліфіковані професіонали і легально влаштуватися на робочу спеціальність досить важко. Це стосується і Чехії.
Польща ж навпаки в економічному розвитку зробила ставку на залучення трудових мігрантів – поки уряд максимально робить все для того, щоб трудова міграція ставала трудовою еміграцією.
Крім того, вже з 2022 року в країні підвищують мінімальну зарплату – до 3000 злотих або 21 000 грн.
Раніше в Google проаналізувавши пошукові запити українських користувачів за останні 3 місяці, пов'язані з відпочинком і склали топ-10 напрямків всередині країни і топ-10 закордонних курортів в період пандемії COVID-19.