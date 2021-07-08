Українських заробітчан дуже чекають за кордоном: кого та куди запрошують на роботу

Українські заробітчани / Reuters

У червні в країнах Євросоюзу був зафіксований пік попиту українських трудових мігрантів. Зокрема, відбулося зростання кількості вакансій майже у 2 рази, випливає з аналізу Оpendatabot.

Згідно з даними сайту Jooble, в останній тиждень червня роботодавці представили роботу 12 840 українцям, при тому, що в кінці травня роботу пропонували тільки по 7667 вакансіям.

Які країни запрошують українців:

Польща,

Чехія,

Німеччина,

Литва,

Латвія.

Динаміка вакансій / Jooble

Найпопулярніші спеціальності:

сантехніка,

електрик,

зварник,

різнороб,

пакувальник,

швачка,

кухар,

доглядальниця,

водій.

Топ затребуваних спеціальностей по країнах / Opendatabot

За словами президента Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василя Воскобойника, за різними оцінками на сьогодні за кордоном працюють 3-5 мільйонів українців.

Також наголошується, що на сьогодні в трудову міграцію постійно залучені приблизно 13-16% від усього населення України.

Причини попиту на українських заробітчан:

економічні проблеми через карантин і обмеження йдуть;

Європа "заливає" коронавірусну кризу грошима – а отже збільшуються інвестиції в бізнес і з'являється додатковий попит в робочих руках;

кількість українців скорочується на 200-250 тис. щорічно – значить і кількість трудових мігрантів теж зменшується.

Втім, не всі країни так радо приймають українських трудових мігрантів робітничих спеціальностей. Зокрема, в Німеччині переважно в попиті кваліфіковані професіонали і легально влаштуватися на робочу спеціальність досить важко. Це стосується і Чехії.

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Польща ж навпаки в економічному розвитку зробила ставку на залучення трудових мігрантів – поки уряд максимально робить все для того, щоб трудова міграція ставала трудовою еміграцією.

Крім того, вже з 2022 року в країні підвищують мінімальну зарплату – до 3000 злотих або 21 000 грн.

Раніше в Google проаналізувавши пошукові запити українських користувачів за останні 3 місяці, пов'язані з відпочинком і склали топ-10 напрямків всередині країни і топ-10 закордонних курортів в період пандемії COVID-19.