Українським вчителям не доплачують надбавки: стали відомі причини

Українським вчителям не доплачують надбавки : стала відома причина / УНІАН

Через економічні труднощі у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19 українські вчителі не отримують вчасно або недоотримують належні надбавки до окладу. Про це повідомили представники Служби освітнього омбудсмена.

Зокрема, сам омбудсмен, Сергій Горбачов, пояснює причини зменшення надбавок і доплат так:

Неправильний розрахунок освітньої субвенції органами місцевого самоврядування та органами управління освітою;

Фінансова неспроможність місцевих громад у забезпеченні заробітних плат на належному рівні для працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти, адже їх заробітна плата повністю фінансується з місцевих бюджетів;

Частина коштів залишків освітньої субвенції може перебувати на рахунках областей, тобто ці кошти не дійшли до органів місцевого самоврядування, відповідно не дійшли і до навчальних закладів;

Відсутність порядку розподілу коштів освітньої субвенції в громадах, тому розподіл коштів здійснюється за логікою засновника, на підставі штатних розписів, тарифікаційних списків та інших документів.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 вересня 2020 року Міністерство освіти запропонувало реформувати оплату праці педагогічних працівників з зниженням зарплат вчителям.

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19 жовтня 2020 року стало відомо, що українських педагогів у 2021 році очікує підвищення зарплати у січні і в липні. Оплата їх праці з липня наступного року повинна зрости на 30%. Такі зміни були передбачені внесеннями до законопроекту Про державний бюджет України на наступний рік.

У січні 2021 року керівник уряду Денис Шмигаль говорив про виділення в нинішньому році на зарплати вчителям близько 100 мільярдів гривень.