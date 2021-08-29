Український боєць встановив рекорд з національним прапором у небі: барвисте фото

Прапор Глиненка в небі над Києвом / соцмережі

В Україні встановлено новий рекорд національних символів країни.

Підполковник ВМС ЗСУ Анатолій Гліненко встановив новий рекорд, ставши парашутистом, що розгорнув у повітрі найбільший прапор України.

Про це йдеться в Facebook ВМС України.

Він родом з Одеси. Однак свою ідею вирішив втілити в небі над столицею. Подію зафіксували представники Національного реєстру Рекордів України.

Прапор Гліненка величезних розмірів - його довжина становила 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. У підсумку, його площа - понад 530 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше рекорд був встановлений у Вінницькій області. Там місцеві фермери створили найбільший герб України прямо на гірчичному полі. Його ширина-понад 500 метрів, а довжина - більше кілометра. Тризуб був створений за допомогою комбайна. Його обмолотили на полі села Серединка. Фермери присвятили свою роботу 30-й річниці Незалежності України. Тому також, аграрії створили на полі цифру 30.

Також раніше на Вінниччині фермери виростили спеціальні яблука з тризубом. Яблука з національним символом виростили фермери Вінницької області. Логотипи наносили за допомогою наклейок. Плоди дозрівали на сонці, а під спеціальними наклейками залишається малюнок.