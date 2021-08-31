Український рибалка став абсолютним чемпіоном світу

Назар Боженко наловив найбільше форелі / ЛОДА

22-лений житель Львова Назар Боженко переміг у Чемпіонаті з риболовлі, який нещодавно відбувся в Болгарії. Про новоспеченого чемпіона повідомили на сайті Львівської обласної держадміністрації.

Учасники Чемпіонату з ловлі риби спінінгом з берега, які проходили на гірській річці Вачер, змагалися не лише за кількість улову, але й за правильність процедури. Важливо було зловити і відпустити рибу. Причому, тільки форель, а також за встановленою процедурою. Саме за це нараховувалися очки.

Україну на Чемпіонаті представляли чотири учасники в основному складі і чотири запасних. До кожного рибалки був прикріплений координатор.

В цілому, українські рибалки перемогли в загальнокомандному заліку.

А ось Назар Боженко став абсолютним чемпіоном світу з ловлі форелі.

Також відомо, що він є майстром з рибальського спорту міжнародного класу.

Нагадаємо, раніше український боєць - підполковник ВМС ЗСУ Анатолій Гліненко встановив новий рекорд, ставши парашутистом, що розгорнув у повітрі найбільший прапор України. Прапор Гліненка величезних розмірів - його довжина становила 31,81 метра, а ширина - 16,68 метра. У підсумку, його площа - понад 530 квадратних метрів.