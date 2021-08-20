"Український Талібан": у РФ істерять через кричалку про Путіна на репетиції параду в Києві

Українсько-російським відносинам - "хана", заявили на росТБ.
У Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.
Сумнозвісна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін - ху*ло" назвала їх "Талібаном".
Вона впевнена в тому, що після це стане причиною розриву відносин між країнами через образу всього російського народу.
"Український "Талібан", так можна тепер називати сусідню державу, пробив нове дно", - заявила Скабєєва.
При цьому вона пригрозила, що якщо цю кричалку ЗСУ використовують на параді, то "будуть наслідки".
"Українсько-російським відносинам хана", - закінчила вона нарешті свій словесний потік.
Увага! На відео присутня ненормативна лексика:
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган "Путін — х*йло!".
На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.