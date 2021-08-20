"Український Талібан": у РФ істерять через кричалку про Путіна на репетиції параду в Києві

На репетиції параду в Києві виконали кричалку про Володимира Путіна / УНІАН

У Росії гостро відреагували на виконання військовими ЗСУ образливої кричалки про президента РФ Володимира Путіна, яка прозвучала на репетиції параду в центрі Києва.

Сумнозвісна кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва після виконання українськими військовослужбовцями хіта "Путін - ху*ло" назвала їх "Талібаном".

Вона впевнена в тому, що після це стане причиною розриву відносин між країнами через образу всього російського народу.

"Український "Талібан", так можна тепер називати сусідню державу, пробив нове дно", - заявила Скабєєва.

При цьому вона пригрозила, що якщо цю кричалку ЗСУ використовують на параді, то "будуть наслідки".

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"Українсько-російським відносинам хана", - закінчила вона нарешті свій словесний потік.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика:

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в столиці пройшла репетиція військового параду до Дня Незалежності України. Під час репетиції українські військовослужбовці хором виконали відому пісню-слоган "Путін — х*йло!".

На відео видно, як військові строєм марширують столичним Хрещатиком.