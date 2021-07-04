"Українська мова - блювота": у Миколаєві викладач поважає Путіна, "ЛДНР" і очікує на розпад України

Сергій Шубін продовжує працювати викладачем / Скріншот YouTube-канал Сергія Стерненка

Миколаївський викладач, завідувач кафедри гуманітарних дисциплін Миколаївського інституту права, професор Сергій Шубін потрапив у скандал через негативні публікації і заяви про Україну, українську мову і культуру. Він стверджує, що на Україну очікує розпад, називає українська мову "блювотою", не вважає бойовиків "ЛДНР" терористами і читає в соціальних мережах пабліки про Путіна, Шарія і "русский мир". Про це розповів одеський активіст Сергій Стерненко.

У своєму відеоблозі на YouTube він заявив про те, що Шубін, незважаючи на антиукраїнські погляди, продовжує роботу зі студентами. На аватарці в Facebook у нього написано, що "російська мова – його рідна", а на сторінці безліч публікацій про російську культуру.

На відео Стерненко стверджує, що Шубін на своїй сторінці в соціальній мережі називав українську мову "блювотою", вважає, що державна мова нав'язується насильно і викликає відторгнення.

При цьому на сторінці Шубіна в соціальній мережі Facebook безліч підписок на пабліки з партією Шарія, Росією, "русским миром", російською культурою і президентом РФ Володимиром Путіним.

Крім того, під час однієї з суперечок зі студентами Шубін розповідав студентам, що "ЛДНР" в світі не визнані терористами.

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"Студентів навчають Відверті любителі війни проти України, і їх не женуть з роботи навіть після гучних скандалів", - зазначив Стерненко.

Крім цього, у своєму блозі Стерненко також нагадав і про інших викладачів. Зокрема, про співробітника ОНУ імені Мечникова Дениса Ситникова, який їздить на відпочинок до окупованих Абхазії і Криму, а також публічно називає півострів територією РФ. Крім того, він згадав і про Євгенію Більченко з університету Драгоманова.читайте також"Ватник ватника": українські боксери оскандалилися через подарунок Басті

При цьому Стерненко нагадав і про попередній скандал з Шубіним. Під час однієї з лекцій викладач розповідав студентам, що на Україну очікує розпад, а першими відокремляться регіони заходу країни. Шубін вважає, що заборонена в Україні георгіївська стрічка символізує героїзм, тоді як в нашій країні її "неправильно" сприймають.

Вказується, що Шубін також казав, що "ЛДНР" не здійснювали терактів на території України.

Образливі заяви на адресу України