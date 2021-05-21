Українському немовляті зібрали 60 мільйонів на "найдорожчі ліки у світі" / Рятівники діти / Telegram

Активіст евромайдана з Одеси Віталій Свічинський і його дружина Марія розповіли, як їм вдалося зібрати 60 мільйонів гривень для порятунку свого чотиримісячного сина Діми. Причому на збір коштів у подружжя було всього-то три місяці: чим старший пацієнт, тим нижча ефективність ліків.

Малюкові поставили діагноз спінально-м'язова атрофія (СМА), пише BBC. Це захворювання, коли через брак білка м'язи відмовляють, а спинний мозок руйнується. Також можуть виникати проблеми з диханням і серцем. З діагнозом, який поставили Дімі, малюки зазвичай живуть не більше двох років.

"Ми пішли до нашого лікаря на огляд, він почав перевіряти м'язи Діми, як він рухає ручками і ніжками. Лікар відразу сказав нам, що у дитини дуже велика слабкість у м'язах. Коли дитині два місяці, її перевіряють: беруть його за руки, тягнуть вгору, і вона пальцями триматися за пальці мами або лікаря. А Діма їх тримати не міг, ручки у нього падали вниз", – згадує мама Діми, як вони дізналися про діагноз сина.

Вже після четвертого місяця життя СМА може завдати здоров'ю новонародженого непоправної шкоди.

читайте такожДіти - під прицілом COVID-19: лікар назвала головні симптоми хворобиЛікувати цю рідкісну генетичну хворобу треба препаратом Zolgensma, одна ін'єкція якого коштує більше 2 мільйонів доларів. Недарма в ЗМІ його часто називають "найдорожчими ліками в світі".

Кампанія зі збору грошей набула всеукраїнських масштабів, її підтримали зірки спорту, шоу-бізнесу та політики, представники бізнесу.

При цьому батько хлопчика зізнався, що саме відносно невеликі суми від простих людей і зіграли вирішальну роль: пожертвувань від великого бізнесу на лікування малюка явно б не вистачило.

Кампанія "Діма, ми встигнемо!" тривала 80 днів. У результаті вдалося зібрати 2,05 мільйона доларів.

"Спасибі, що ви подарували нашому синові шанс на повноцінне життя", – подякувала небайдужим людям мама хлопчика Марія Свічинська.

Зараз батьки малюка готують документи для перельоту і лікування в США, де в техаській дитячій лікарні хлопчикові зроблять рятівний укол.

Zolgensma: чому він такий дорогий

Zolgensma - перший лікарський препарат для генної терапії спінально-м'язової атрофії. На його розробку знадобилося приблизно 10 років. Використовувати його дозволили лише в 2019 році.

Умовно кажучи, Zolgensma "ремонтує" ДНК, замінюючи відсутній або дефектний ген SMN1, який і провокує спінально-м'язову атрофію.

Препарат не лікує хворобу на 100% – однак він зупиняє її прогресування. Тому діти після ін'єкції можуть самостійно дихати, повзати, сидіти і навіть ходити.

Що стосується ціни Zolgensma в 2 мільйони доларів, то президент компанії-виробника AveXis Девід Леннон називав її "розумною і справедливою".

"Ми говоримо про довічну користь від лікування, при цьому воно зводиться до одноразової ін'єкції", - заявив він.

Таку ціну він пояснив необхідністю фармкомпанії покривати витрати на створення препарату, а також вкладати кошти в нові передові методи лікування.

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