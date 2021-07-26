Українську армію потрібно готувати до можливого застосування зброї для звільнення Донбасу - Гримчак

Можлива участь жителів Донбасу в російських парламентських виборах означатиме фактичне поглинання цієї окупованої території.
Можлива участь жителів тимчасово окупованих територій Донбасу в російських парламентських виборах вказує на небезпечну тенденцію. Це може вказувати на намір Кремля визнати й інтегрувати ці території до складу Російської Федерації.
У цій ситуації Україна буде змушена найближчим часом здійснювати кроки зі звільнення цієї території. Таку думку озвучив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, передає Obozrevatel.
"У найближчій перспективі наша країна повинна готуватися до того, що нам доведеться звільняти цю територію тим чи іншим шляхом", – зазначив він.
За словами Гримчака, хотілося б, щоби це сталося політико-дипломатичним шляхом, але армію треба готувати до можливого застосування зброї для звільнення своєї території.
читайте такожКиїв засудив залучення жителів окупованого Донбасу до виборів до Держдуми РосіїВодночас ексзаступник міністра зауважив, що в Кремлі навряд чи планують визнавати Донбас найближчим часом. Гримчак вважає, що в РФ звучать заяви про те, що "Донбас Україні не потрібен" більшою мірою заради шантажу, а не заради реального визнання та інтеграції.
"Якщо говорити про Абхазію та Південну Осетію, то визнання відбулося через 20 років після початку бойових дій. Я не думаю, що визнання Донбасу відбудеться цієї осені. Але те, що вони розглядають такі варіанти, ні для кого не є секретом", – сказав він.
Вибори до Держдуми Росії-2021
- Чергові вибори в Державну думу РФ відбудуться в період з 17 по 19 вересня. Потраплять до російського парламенту ті партії, які подолають прохідний бар'єр у 5%.
- Всупереч міжнародному законодавству, Росія має намір організувати голосування на виборах до Держдуми українців, які проживають на окупованому Донбасі. 28 березня організація Східна правозахисна група повідомляла, що окупаційні адміністрації ОРДЛО вже отримали завдання від Кремля організувати відповідні виборчі дільниці.
- У травні секретар партії Єдина Росія Андрій Турчак заявляв, що громадяни РФ, які проживають на Донбасі, зможуть проголосувати на виборах до Держдуми. В ОРДЛО налічується близько 500 тисяч "російських виборців".
- Пізніше ватажок "ДНР" Денис Пушилін сказав, що в ОРДЛО російських дільниць для голосування не буде. Росіяни розглядають два сценарії: голосування на території РФ або дистанційна участь у виборах.