Українську армію потрібно готувати до можливого застосування зброї для звільнення Донбасу - Гримчак

Росія має намір організувати голосування на виборах до Держдуми українців, які проживають на окупованому Донбасі / Фото vk.com anna-news.info

Можлива участь жителів тимчасово окупованих територій Донбасу в російських парламентських виборах вказує на небезпечну тенденцію. Це може вказувати на намір Кремля визнати й інтегрувати ці території до складу Російської Федерації.

У цій ситуації Україна буде змушена найближчим часом здійснювати кроки зі звільнення цієї території. Таку думку озвучив ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрій Гримчак, передає Obozrevatel.

"У найближчій перспективі наша країна повинна готуватися до того, що нам доведеться звільняти цю територію тим чи іншим шляхом", – зазначив він.

За словами Гримчака, хотілося б, щоби це сталося політико-дипломатичним шляхом, але армію треба готувати до можливого застосування зброї для звільнення своєї території.

читайте такожКиїв засудив залучення жителів окупованого Донбасу до виборів до Держдуми РосіїВодночас ексзаступник міністра зауважив, що в Кремлі навряд чи планують визнавати Донбас найближчим часом. Гримчак вважає, що в РФ звучать заяви про те, що "Донбас Україні не потрібен" більшою мірою заради шантажу, а не заради реального визнання та інтеграції.

"Якщо говорити про Абхазію та Південну Осетію, то визнання відбулося через 20 років після початку бойових дій. Я не думаю, що визнання Донбасу відбудеться цієї осені. Але те, що вони розглядають такі варіанти, ні для кого не є секретом", – сказав він.

Вибори до Держдуми Росії-2021