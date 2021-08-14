Україну накриє нова хвиля COVID-19: у Раді оцінили найгірший сценарій через Дельту

В Україні зростає кількість заражень COVID-19 / Reuters

Епідеміологи прогнозують, що вже з наступного тижня в Україні кількість хворих коронавірусом почне відчутно зростати, заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

У своєму Facebook він підкреслив, що в Україні вже зафіксовано понад 300 випадків інфікування штамом Дельта.

За його словами, МОЗ готується до можливого погіршення епідеміологічної ситуації.

"В даний час визначено 257 "ковідних" лікарень, які розділені на першу і другу чергу. У зазначених медустановах вже сьогодні доступні майже 39 тис. ліжко-місць, з них 96% з піднятим киснем", - розповів парламентарій.

Він зазначив, що МОЗ розробило план дій з урахуванням трьох можливих варіантів розвитку пандемії:

Реклама

оптимістичний (максимально 42 тис. пацієнтів у лікарнях);

помірний (до 52 тис. осіб);

песимістичний (понад 70 тис. хворих).

"У разі різкого погіршення епідситуації, планують розгортати додаткові ліжко-місця", - додав Радуцький.

Нагадаємо, за добу в Україні виявили 1353 нових випадки захворювання коронавірусом. Як повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я, зафіксовано 21 летальний випадок через COVID-19, при цьому видужала 791 людина.