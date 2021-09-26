Україну накрив вал смертності: 100 тисяч "додаткових" випадків за 11 місяців - аналітик

В Україні оцінили зростання додаткових смертей / УНІАН

За оцінкою Державній службі статистики в Україні за останні 11 місяців виявилося 99 819 додаткових смертей.

Статистка наведена на основі порівняння нинішньої смертності з даними п'ятирічного періоду середньої статистики, розповів в Facebook аналітик Євген Істребін.

Він зазначає, що за даними Держстату, більше половини додаткових смертей припали на коронавірус. "До Ковіда віднесли тільки 54992 смертельних випадки", - пояснив він.

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Істребін додав, що інші смертельні випадки-44 827-сталися з інших причин.

/ Facebook

Коронавірус в Україні

Коронавірус в Україні за минулу добу виявили у 4647 осіб. З них дітей-448, медпрацівників - 57. При цьому в лікарні госпіталізовано 2325 осіб.

За добу 25 вересня в Україні померли 69 осіб. Водночас видужало 983 людини.