В Україні стався землетрус: який регіон постраждав

Землетрус в Україні / ua.depositphotos.com

В Україні 19 вересня стався землетрус. Як повідомляє Головний центр спеціального контролю (ДЦСК) Державного космічного агентства України, землетрус зафіксували в Донецькій області.

Повідомляється, що магнітуда землетрусу в Україні склала 3,3 бала. Епіцентр підземних поштовхів знаходився в Добропільському районі.

"Інцидент стався 19 вересня вперше з серпня минулого року. Тоді магнітуда досягала 2,9 одиниць за шкалою Ріхтера", - йдеться в повідомленні.

Фахівці додали, що підземні поштовхи, які виникли 19 вересня, не загрожували для місцевого населення.

В цілому ж землетрус може відчуватися окремими людьми, що знаходяться в приміщенні в спокійному стані, особливо на верхніх поверхах.

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Не перший землетрус в Україні в 2021 році

Нагадаємо, 4 червня підземний поштовх магнітудою близько 2 зафіксували у селі Манява Богородчанського району - там, зокрема, розташований відомий старовинний Манявський скит, а поблизу – улюбленець туристів Манявський водоспад.

А вже через кілька днів, 8 червня, на Івано-Франківщині зафіксували другий землетрус за тиждень. Тоді підземні поштовхи були зафіксовані вимірювальними приладами сейсмічної станції Карпатського регіону в селі Пасічна Надвірнянського району. Магнітуда поштовхів склала близько 2,6 за шкалою Ріхтера.

Експерти кажуть, що почастішали землетруси в Карпатах пов'язані з рухом літосферних блоків. Прикарпаття - це шестибальна зона, де можуть реалізовуватися великі землетруси, які будуть відчуватися з інтенсивністю в 6 балів за 12-бальною шкалою

А ось Гаїті в серпні сколихнув страшний землетрус, загинули майже 1300 осіб.