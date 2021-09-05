На Україну чекають незворотні зміни клімату та аномалії: еколог попередила про небезпеку

В Україні зміни клімату стають незворотними / УНІАН

В Україні вже відбулися величезні зміни клімату, заявила віце-президент Професійної асоціації екологів Валерія Заружко.

В ефірі на каналі Україна 24 вона нагадала, що 19 липня за півгодини спостерігалося випадання аномальної кількості опадів, яке зазвичай випадає протягом місяця.

"Це вже свідчить про те, що ми бачимо величезні зміни клімату в Україні вже сьогодні. Ми повинні про це подумати, тому що часу залишається в обріз", - говорить експерт.

Вона впевнена в тому, що кліматичні зміни в Україні вже через 10 років можуть стати незворотними, якщо не вжити негайних заходів.

"За прогнозами експертів, якщо зміни не відбудуться до 2030 року, то, на жаль, процеси будуть незворотними", - попередила кліматолог.

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Вона також назвала заходи, які необхідно зробити для виправлення ситуації.

"Є зміни, які необхідно робити на державному рівні - впровадження методів циркулярної економіки, які вже введені в європейських країнах. Саме це дасть нам можливість не використовувати наші природні ресурси, а використовувати сировину, яка була вже використана раніше, тобто беремо вторинну сировину і використовуємо її в нових продуктах", - пояснила вона.

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Еколог додала, що також необхідно вжити заходів щодо зменшення викидів в атмосферу. Заружко вважає, що потрібно підвищувати рівень екологічної свідомості громадян.

Раніше кліматолог Світлана Краковська заявила, що в Україні темпи потепління перевищують глобальні, в тому числі середньоєвропейські.

За її прогнозом, в Україні кліматичне літо (коли середньодобова температура перевищує +15 градусів), буде набагато довше - триватиме на півдні з трьох до п'яти місяців (три з них з будуть з тропічними ночами).